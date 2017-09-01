17 миллионов экспертиз животных провели сотрудники новосибирской госветслужбы


Обсуждалась и ситуация с вирусом африканской чумы свиней
Обсуждалась и ситуация с вирусом африканской чумы свиней

В Новосибирской области провели более 17 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз животных за полгода. Об этом сообщили на пресс-конференции, прошедшей в День ветеринарного работника 31 августа.


« Основными причинами изъятия пищевых продуктов, как правило, являются паразитарные, инфекционные заболевания, наличие в продуктах животного происхождения лекарственных препаратов, нарушение условий хранения и транспортировки», — сообщил заместитель руководителя регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе. 


Во время пресс-конференции также обсуждалась и ситуация с вирусом африканской чумы свиней. По словам Владимира Гоппе для предотвращения чумы необходим жесткий контроль за транспортировкой свиней.


«Одной из важнейших мер является готовность государственной ветеринарной службы к ликвидации очагов африканской чумы свиней в случае их возникновения на территории области. Для этого разработан и утвержден алгоритм действий должностных лиц, органов власти, организаций, план мероприятий по предупреждению распространения вируса, проводится работа по необходимому техническому обеспечению госветслужбы, в том числе средствами бескровного убоя свиней, дезинфекционной техникой, специальной защитной одеждой», — отметил он.

28 августа в Новосибирской области на два месяца установили карантин по бешенству. Карантин ввели до 28 октября в Большеникольском сельсовете Чулымского района. В зону попали посёлки Зырянка, Покровское и cело Малоникольское Чулымского района. 

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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой

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