17 миллионов экспертиз животных провели сотрудники новосибирской госветслужбы





Обсуждалась и ситуация с вирусом африканской чумы свиней

В Новосибирской области провели более 17 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз животных за полгода. Об этом сообщили на пресс-конференции, прошедшей в День ветеринарного работника 31 августа.





« Основными причинами изъятия пищевых продуктов, как правило, являются паразитарные, инфекционные заболевания, наличие в продуктах животного происхождения лекарственных препаратов, нарушение условий хранения и транспортировки», — сообщил заместитель руководителя регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе.







Во время пресс-конференции также обсуждалась и ситуация с вирусом африканской чумы свиней. По словам Владимира Гоппе для предотвращения чумы необходим жесткий контроль за транспортировкой свиней.







«Одной из важнейших мер является готовность государственной ветеринарной службы к ликвидации очагов африканской чумы свиней в случае их возникновения на территории области. Для этого разработан и утвержден алгоритм действий должностных лиц, органов власти, организаций, план мероприятий по предупреждению распространения вируса, проводится работа по необходимому техническому обеспечению госветслужбы, в том числе средствами бескровного убоя свиней, дезинфекционной техникой, специальной защитной одеждой», — отметил он.



28 августа в Новосибирской области на два месяца установили карантин по бешенству. Карантин ввели до 28 октября в Большеникольском сельсовете Чулымского района. В зону попали посёлки Зырянка, Покровское и cело Малоникольское Чулымского района.