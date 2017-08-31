Toyota объявила о выходе нового Land Cruiser Prado

Японская Toyota официально анонсировала премьеры сразу четырёх машин: нового Land Cruiser Prado, концептуального гибридного кроссовера, хэтчбека Yaris GRMN и универсала Auris Touring Sport.


Как сообщает пресс-служба компании, представляющий для россиян особый интерес Land Cruiser Prado после рестайлинга останется классическим внедорожным автомобилем.«Благодаря конструкции кузова на раме новый Land Cruiser доставит вас туда, куда вы хотите. И вернёт», — пообещали в Toyota.


Ранее в сети были неоднократно публиковались снимки нового Prado, который внешне приблизился к старшему Land Cruiser, получил такой же руль, свежие переднюю панель и приборку. 


В Новосибирске автомобили Toyota продаёт единственный дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад». 

НГС.АВТО
Скриншот hamad1two3 в Instagram

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