Toyota объявила о выходе нового Land Cruiser Prado

Японская Toyota официально анонсировала премьеры сразу четырёх машин: нового Land Cruiser Prado, концептуального гибридного кроссовера, хэтчбека Yaris GRMN и универсала Auris Touring Sport.





Как сообщает пресс-служба компании, представляющий для россиян особый интерес Land Cruiser Prado после рестайлинга останется классическим внедорожным автомобилем.«Благодаря конструкции кузова на раме новый Land Cruiser доставит вас туда, куда вы хотите. И вернёт», — пообещали в Toyota.





Ранее в сети были неоднократно публиковались снимки нового Prado, который внешне приблизился к старшему Land Cruiser, получил такой же руль, свежие переднюю панель и приборку.





В Новосибирске автомобили Toyota продаёт единственный дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад».