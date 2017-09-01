В серьезной аварии сошлись Nissan Cefiro и Toyota Corolla на Бердском шоссе

Авария произошла в 20:30 на Бердском шоссе
Авария произошла в 20:30 на Бердском шоссе

На Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Cefiro и Toyota Corolla. По словам очевидцев, после столкновения «Тойоту» отбросило в столб и вынесло на встречную полосу. В результате аварии никто не пострадал.


«Участники двигались друг за другом по Бердскому шоссе со стороны улицы Русская в сторону проспекта Строителей. В процессе движения водитель "Тойоты" решил развернуться в неположенном месте, через разделительный газон, включил поворотник и начал притормаживать. После этого его догнал "Ниссан". От удара "Короллу" отбросило в столб, а после — на "встречку". Столкновение произошло в 20:30», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


Вечером 31 августа женщина-водитель Toyota Ist врезалась в ВАЗ-2114 — как рассказывают очевидцы, она села нетрезвой за руль

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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus

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