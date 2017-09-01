Привет из 1967-го: новосибирским школьникам показали старинную капсулу времени
На линейке 1 сентября в школе
Сегодня в 10:00 у школы на улице Промышленной собрались ученики разных классов. Кроме традиционных поздравлений и цветов для учителей на необычной линейке презентовали капсулу времени из 1 сентября 1967 года.
«Нет той страны, юбилей которой мы отмечали, но есть наша родина Россия. Сегодня хочу пожелать, напутствуя первоклассников, каждому задумать какое-то великое дело на благо себя, своей семьи, своей школы.
А одиннадцатиклассникам — не бояться жизненных трудностей (а увы, они у вас будут), преодолеть все преграды и поставить себе достижимые реальные цели», — поздравила школьников Людмила Колегова, которая участвовала в закладке капсулы в 1967 году. На тот момент она была председателем совета отряда в своём 7-м классе.
Капсулу торжественно передали в школьный музей.
Трогательное письмо в будущее пролежало в стене школы 50 лет — его должны были вскрыть в 1980-х, но табличка-указатель потерялась, и капсулу вскоре забыли. Но в конце июля рабочие ремонтировали крыльцо и случайно нашли обращение школьников из 1967 года.
В письме они обещали «делать жизнь по Ильичу» и собрать металлолом для строительства вагона трамвая. НГС.НОВОСТИ нашли писавших письмо — и они рассказали, удалось ли выполнить задуманное.
Ранее редакция НГС.НОВОСТИ собрала карту с адресами захороненных в разных местах Новосибирска капсул времени — они ждут своего часа.
Мы запустили онлайн-репортаж с первого сентября — наши корреспонденты отправились на городские линейки и ищут самые красивые букеты.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1–3), Ольги Бурлаковой (4)