Новосибирские ученые собрали уникальную коллекцию диких томатов


В тепличных условиях томаты плодоносят до октября
В тепличных условиях томаты плодоносят до октября

Ученные из СО РАН смогли собрать одну из самых крупных коллекций диких томатов. В будущем коллекцию будут использовать для получения новых сортов и гибридов томатов. В коллекцию вошли томаты из Перу, Чили и Эквадора. Несмотря на привлекательный внешний вид эти томаты нельзя употреблять в пищу.


Благодаря скрещиванию разных видов томатов можно получить здоровые и плодоносные растения, плоды которых будут достигать до 100 граммов веса, а также будут устойчивы к сибирскому климату.


Недавно корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в уникальных теплицах Центрального ботсада СО РАН, где учёный Юрий Фотев уже несколько лет ставит эксперименты, пытаясь заставить расти в Сибири экзотические овощи и фрукты.

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Александр Сильченко
Фото Натальи Грединой

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