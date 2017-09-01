Новосибирские ученые собрали уникальную коллекцию диких томатов





В тепличных условиях томаты плодоносят до октября

Ученные из СО РАН смогли собрать одну из самых крупных коллекций диких томатов. В будущем коллекцию будут использовать для получения новых сортов и гибридов томатов. В коллекцию вошли томаты из Перу, Чили и Эквадора. Несмотря на привлекательный внешний вид эти томаты нельзя употреблять в пищу.





Благодаря скрещиванию разных видов томатов можно получить здоровые и плодоносные растения, плоды которых будут достигать до 100 граммов веса, а также будут устойчивы к сибирскому климату.







Недавно корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в уникальных теплицах Центрального ботсада СО РАН, где учёный Юрий Фотев уже несколько лет ставит эксперименты, пытаясь заставить расти в Сибири экзотические овощи и фрукты.