Новосибирцы спели а капелла на улице Ленина в последний день лета





Выступление Exclusive Orchestra вечером 31 августа

Вечером 31 августа новосибирская группа Exclusive Orchestra выступила на улице Ленина.







Уличный концерт прошёл возле летней веранды баров «Уголок Святого Патрика» и «Открой рот», у дома № 8 на улице Ленина. «С июля мы запустили серию уличных концертов, они назывались «На скамеечке». Сегодняшний концерт приурочен закрытию летнего сезона, осенью у нас будет два последних концерта — 10 и 15 сентября, а потом все, только в закрытых помещениях. Сегодня мы хорошо выступили, много человек останавливалось нас послушать, некоторые снимали на видео», — рассказала организатор музыкальной группы Наталья Колеватова.







Послушать живую музыку собралось около 150 человек — оркестр исполнил а капелла песню «Проснись и пой», а также каверы американских песен.











Новосибирский оркестр Exclusive Orchestra образовался в 2002 году, сейчас группа насчитывает 14 человек. Оркестр поёт известные зарубежные песни в джазовом исполнении.







В последние летние выходные на пешеходной улице Ленина в Новосибирске прошёл фестиваль уличных артистов «Шляпа».