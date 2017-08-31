Новосибирцы спели а капелла на улице Ленина в последний день лета


Выступление Exclusive Orchestra вечером 31 августа
Выступление Exclusive Orchestra вечером 31 августа

Вечером 31 августа новосибирская группа Exclusive Orchestra выступила на улице Ленина. 


Уличный концерт прошёл возле летней веранды баров «Уголок Святого Патрика» и «Открой рот», у дома № 8 на улице Ленина. «С июля мы запустили серию уличных концертов, они назывались «На скамеечке». Сегодняшний концерт приурочен закрытию летнего сезона, осенью у нас будет два последних концерта — 10 и 15 сентября, а потом все, только в закрытых помещениях. Сегодня мы хорошо выступили, много человек останавливалось нас послушать, некоторые снимали на видео», — рассказала организатор музыкальной группы Наталья Колеватова.


Послушать живую музыку собралось около 150 человек — оркестр исполнил а капелла песню «Проснись и пой», а также каверы американских песен.



Новосибирский оркестр Exclusive Orchestra образовался в 2002 году, сейчас группа насчитывает 14 человек. Оркестр поёт известные зарубежные песни в джазовом исполнении. 


В последние летние выходные на пешеходной улице Ленина в Новосибирске прошёл фестиваль уличных артистов «Шляпа».

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото и видео автора 

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