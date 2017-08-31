Волонтёры приступили к поискам сбежавшей из детдома девушки

Валерия Пашкова

В Новосибирске пропала 17-летняя Валерия Пашкова — девушка ушла из детского дома еще весной.





Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам пропавшей девушки 31 августа. «Заявление в полицию руководство детского дома написало сразу по факту происшествия. Сейчас к поискам решили привлечь нашу организацию. Активных поисков не будет, мы поможем только информационной организацией», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Лариса Тропина. Волонтёры не смогли уточнить детский дом, где жила воспитанница.





Волонтёры не исключают, что девушка могла добровольно уехать за пределы города. «Девушка неоднократно сбегала из детского дома. С последнего исчезновения времени прошло очень много, сейчас мы ищем варианты выхода на её друзей и знакомых»,





— руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







Рост Валерии Пашковой 165 сантиметра, у неё худощавое телосложение, серые глаза, светло-русые волосы, на левой щеке родинка.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, волонтёры просят позвонить на горячую линию поискового отряда 800-700-54-52 — по России звонок бесплатный.







Вчера в Новосибирске благополучно завершились поиски другой пропавшей сибирячки — 34-летней Марины Печёнкиной.

