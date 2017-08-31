Пьяная женщина-водитель на Toyota протаранила ВАЗ на Станционной





Авария произошла в 19:10 возле остановки «Завод им. Кузьмина»

Вечером 31 августа женщина-водитель Toyota Ist врезалась в ВАЗ-2114 — как рассказывают очевидцы, она села нетрезвой за руль.







Авария произошла в 19:10 на улице Станционной. «Участники двигались друг за другом со стороны ул. 2-я Станционная в сторону пл. Энергетиков. В районе остановки "Завод им. Кузьмина" ВАЗ остановился в плотном потоке, а "Тойота" его догнала», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Специалисты добавили, что женщина – водитель Toyota Ist была сильно пьяна и с трудом вышла из машины. «В "Тойоте" также находилась девочка, на вид ей лет 10»,







— добавили представители приложения «Автоспас».

В салоне Toyota находилась девочка-подросток





Последняя крупная авария с нетрезвым водителем за рулем произошла 11 августа — тогда «Тойота Королла» наехала на отбойник возле ТЦ «Аура», а затем вылетела на разделительную полосу слева — детали машины разнесло по проезжей части. В машине, помимо водителя, находились двое мужчин и 4-летний ребёнок. В ведомстве отмечают, что все они с серьёзными травмами были доставлены в больницу