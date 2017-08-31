Пьяная женщина-водитель на Toyota протаранила ВАЗ на Станционной


Авария произошла в 19:10 возле остановки «Завод им. Кузьмина»
Авария произошла в 19:10 возле остановки «Завод им. Кузьмина»

Вечером 31 августа женщина-водитель Toyota Ist врезалась в ВАЗ-2114 — как рассказывают очевидцы, она села нетрезвой за руль.


Авария произошла в 19:10 на улице Станционной. «Участники двигались друг за другом со стороны ул. 2-я Станционная в сторону пл. Энергетиков. В районе остановки "Завод им. Кузьмина" ВАЗ остановился в плотном потоке, а "Тойота" его догнала», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Специалисты добавили, что женщина – водитель Toyota Ist была сильно пьяна и с трудом вышла из машины. «В "Тойоте" также находилась девочка, на вид ей лет 10», 


— добавили представители приложения «Автоспас».

В салоне Toyota находилась девочка-подросток
В салоне Toyota находилась девочка-подросток


Последняя крупная авария с нетрезвым водителем за рулем произошла 11 августа — тогда «Тойота Королла» наехала на отбойник возле ТЦ «Аура», а затем вылетела на разделительную полосу слева — детали машины разнесло по проезжей части. В машине, помимо водителя, находились двое мужчин и 4-летний ребёнок. В ведомстве отмечают, что все они с серьёзными травмами были доставлены в больницу

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus 

Прочтений: 579
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено