Студенты СибГУТИ накануне 1 сентября узнали, что вуз лишили аккредитации по трём направлениям

Корпус СибГУТИ на улице Кирова
Корпус СибГУТИ на улице Кирова

Сегодня, 31 августа, в Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики состоялось собрание студентов, на котором они узнали, что вуз лишился аккредитации сразу по нескольким направлениям подготовки.


Этот приказ Рособрнадзор выпустил ровно месяц назад — 31 июля. Спустя неделю администрация СибГУТИ опубликовала его на своём сайте, а собрание по этому поводу провела в последний день лета, сообщила в редакцию читательница Елена.


«По закону мы не имеем права трогать студентов, пока они на каникулах, поэтому спокойно дали им возможность отгулять», — пояснил НГС.НОВОСТИ проректор по учебной работе СибГУТИ Сергей Мамойленко.


Как следует из приказа Рособрнадзора, без аккредитации остались сразу несколько направлений подготовки — «Экономика и управление» (бакалавриат и аспирантура), «Социология и социальная работа» (бакалавриат и аспирантура), «Философия, этика и религиоведение» (аспирантура).


«Всего на тех направлениях, которые потеряли аккредитацию, по очной и заочной форме у нас в вузе обучаются примерно 1100 человек, 


— пояснил Сергей Мамойленко. — Понятно, что они могут сказать: "Ну и бог с ним", и продолжать учиться. Но в этом случае они не смогут пользоваться госгарантиями, в том числе не имеют возможности после окончания обучения получить диплом об образовании и о квалификации, образец которого установлен Минобром. Это то, что в народе до сих пор на сленге называется дипломом гособразца. 


Если студенты хотят его получить, то пути у них два. Путь первый — перевестись в другую образовательную организацию. 


Имеется в виду, в те вузы, которые согласятся нам помочь и принять наших студентов. Мы ведём диалоги с этими вузами — с вузами города Новосибирска, и уже сегодня даже пошёл диалог за пределами города Новосибирска, с Томском общаемся. В это случаем мы сможем массово при сохранении всех условий (стоимости обучения, курса обучения и так далее) перевести студентов в эти вузы».


Второй путь, который могут выбрать студенты, — остаться в СибГУТИ, но перевестись на смежные направления. 


Но для этого понадобится переехать в другой регион, чтобы продолжить обучение в одном из филиалов вуза — там аккредитацию и оставили.


По словам Сергея Мамойленко, несмотря на трудности, с 4 сентября все студенты приступят к занятиям.


«Они будут учиться в нормальном, полноценном режиме и параллельно должны принять решение. Мы договорились о том, что в идеале к концу сентября они должны чётко определиться: либо они уходят, либо нет. Потому что принимающим вузам тоже нужно какое-то время, чтобы проанализировать документы, принять их. Начнём эту процедуру потихоньку, чтобы не было паники, чтобы всё прошло в нормальном рабочем режиме», — пояснил проректор по учебной работе.


Он уточнил, что быстрее с новым местом учёбы нужно определиться парням — без госаккредитации они теряют отсрочку от армии. У девушек больше времени, чтобы подумать.


Сергей Мамойленко заверил, что администрация вуза не бросит студентов и аспирантов на произвол судьбы. «Мы пойдём в вузы, будем договариваться о каждом конкретном студенте. За руку его берем, условно говоря, и сопровождаем его до того момента, пока его не зачислят в вуз и он не начнет в нём учиться», — резюмировал проректор.


В сентябре прошлого года без аккредитации осталась Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, а весной этого года — филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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