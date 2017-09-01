Они бегут, а вы постойте: карта перекрытий центра в день полумарафона Раевича

Сибирский фестиваль бега в 2016 году
Сибирский фестиваль бега в 2016 году

На следующей неделе, 9 сентября, в Новосибирске пройдёт Сибирский фестиваль бега — ради полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта.


Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Как следует из опубликованного документа, проезд в центре города будет закрыт с 7 до 19 часов. 


Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской (до собора во имя Александра Невского). Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом, в том числе нельзя будет проехать по Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской и по улице Орджоникидзе от Советской до Мичурина. Также ради спортивного праздника закроют улицу Кирова от улицы Восход до Каменской и всю Октябрьскую магистраль.


Водителям придётся объезжать перекрытые улицы
Водителям придётся объезжать перекрытые улицы


Под запрет попадёт парковка на площади Ленина возле дома № 25 по Красному проспекту. Оставить машину в этом месте нельзя будет с 00:00 7 сентября до 19:00 9 сентября. Также в день фестиваля власти запретят парковаться на Красном проспекте от улицы Фрунзе до Советской и на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской, эти ограничения продлятся 19 часов — с 00:00 до 19:00.


В прошлом году в Сибирском фестивале бега приняли участие тысячи новосибирцев — НГС.НОВОСТИ публиковали подробный фоторепортаж о спортивном празднике.

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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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