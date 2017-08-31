Развернуло фуру: улица Владимировская встала в сторону Димитровского моста

Авария произошла в 18:00 возле остановки «ОблГАИ»

Вечером 31 августа на улице Владимировской возле остановки «ОблГАИ» произошло столкновение легкового автомобиля и фуры — в результате аварии улица оказалась частично заблокированной.







Авария произошла около 18:00 возле дома № 8 по улице Владимировской.





«Фура разворачивалась, в этот момент по этой полосе ехала иномарка в сторону Димитровского моста. В результате иномарка легонько врезалась в прицеп фуры.





Видимо, водители не смогли договорится — сейчас ещё стоят на дороге. Из-за аварии заблокирована одна полоса движения, очень много фур в пробке стоит, машины объезжают ДТП по "встречке"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Евгений Шелепов.







Из-за аварии на Владимировской образовалась пробка из фур





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Владимировской действительно сейчас наблюдаются серьёзные заторы. 2-километровая пробка тянется от остановки «ДК им. Кирова» и продолжается до Димитровского моста — скорость движения составляет 5 км/ч.







Лёгкая авария парализовала движение на Владимировской вплоть до Димитровского моста





Пару дней назад произошла подобная авария на левом берегу Новосибирска. 28 августа на Станционной столкнулись Subaru Legacy и МАЗ, из-за чего образовалась длинная пробка.

