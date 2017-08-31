Развернуло фуру: улица Владимировская встала в сторону Димитровского моста

Авария произошла в 18:00 возле остановки «ОблГАИ»
Авария произошла в 18:00 возле остановки «ОблГАИ»

Вечером 31 августа на улице Владимировской возле остановки «ОблГАИ» произошло столкновение легкового автомобиля и фуры — в результате аварии улица оказалась частично заблокированной.


Авария произошла около 18:00 возле дома № 8 по улице Владимировской. 


«Фура разворачивалась, в этот момент по этой полосе ехала иномарка в сторону Димитровского моста. В результате иномарка легонько врезалась в прицеп фуры. 


Видимо, водители не смогли договорится — сейчас ещё стоят на дороге. Из-за аварии заблокирована одна полоса движения, очень много фур в пробке стоит, машины объезжают ДТП по "встречке"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Евгений Шелепов. 


Из-за аварии на Владимировской образовалась пробка из фур
Из-за аварии на Владимировской образовалась пробка из фур


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Владимировской действительно сейчас наблюдаются серьёзные заторы. 2-километровая пробка тянется от остановки «ДК им. Кирова» и продолжается до Димитровского моста — скорость движения составляет 5 км/ч. 


Лёгкая авария парализовала движение на Владимировской вплоть до Димитровского моста
Лёгкая авария парализовала движение на Владимировской вплоть до Димитровского моста


Пару дней назад произошла подобная авария на левом берегу Новосибирска. 28 августа на Станционной столкнулись Subaru Legacy и МАЗ, из-за чего образовалась длинная пробка.

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Мария Шевлягина
Фото Евгения Шелепова (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)

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