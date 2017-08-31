Два микроавтобуса и Toyota Vitz столкнулись на Богаткова

Машины столкнулись на перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова

В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три «Тойоты»: два минивэна оказались сильно разбиты.







Белый Toyota Lite Ace, серый Toyota Town Ace и Toyota Vitz столкнулись в 16:20 на перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова. Toyota Lite Ace и Toyota Town Ace ехали по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Есенина, Toyota Vitz — по улице Лежена.







«Белый минивэн остановился на перекрёстке для поворота направо, и в него врезался двигавшийся позади серый минивэн. От удара Toyota Town Ace отлетела в двигавшуюся по перекрёстку Toyota Vitz, а Toyota Lite Ace вынесло вперёд», — рассказали об аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Оба микроавтобуса сильно повреждены, но в аварии никто не пострадал. Водитель серого Toyota Town Ace признал, что виноват в аварии, сказали в «Автоспасе».







У Toyota Lite Ace оказалась сильно разбита задняя часть





У Toyota Town Ace сработали подушки безопасности





В мае на этом же месте столкнулись микроавтобус Toyota Town Ace и «Мерседес», после аварии микроавтобус перевернулся на крышу.