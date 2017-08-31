Два микроавтобуса и Toyota Vitz столкнулись на Богаткова

Машины столкнулись на перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова
Машины столкнулись на перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова

В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три «Тойоты»: два минивэна оказались сильно разбиты.


Белый Toyota Lite Ace, серый Toyota Town Ace и Toyota Vitz столкнулись в 16:20 на перекрёстке улиц Адриена Лежена и Бориса Богаткова. Toyota Lite Ace и Toyota Town Ace ехали по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Есенина, Toyota Vitz — по улице Лежена.


«Белый минивэн остановился на перекрёстке для поворота направо, и в него врезался двигавшийся позади серый минивэн. От удара Toyota Town Ace отлетела в двигавшуюся по перекрёстку Toyota Vitz, а Toyota Lite Ace вынесло вперёд», — рассказали об аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Оба микроавтобуса сильно повреждены, но в аварии никто не пострадал. Водитель серого Toyota Town Ace признал, что виноват в аварии, сказали в «Автоспасе».


У Toyota Lite Ace оказалась сильно разбита задняя часть
У Toyota Lite Ace оказалась сильно разбита задняя часть


У Toyota Town Ace сработали подушки безопасности
У Toyota Town Ace сработали подушки безопасности


В мае на этом же месте столкнулись микроавтобус Toyota Town Ace и «Мерседес», после аварии микроавтобус перевернулся на крышу.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 1685
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено