Лето, пока: встречаем осень с красивым закатом в ролике от НГС

Новосибирский ролик на видео можно увидеть с 0:09 секунды
Новосибирский ролик на видео можно увидеть с 0:09 секунды

Корреспонденты НГС.НОВОСТИ с коллегами из 13 редакций сети городских порталов Hearst Shkulev Regional Network сняли красивый ролик с огненным закатом в разных городах России — так мы провожаем последний день этого лета.


В видеоролике собраны закаты от Красноярска до Ярославля — городов сети порталов с востока до запада России.


Каждый ролик завораживает по-своему. Так, в Челябинске застали момент, когда в городе только-только зажигаются огни, в Волгограде — как по Волге проплывают пароходы. В Нижнем Новгороде за несколько секунд диск заходящего солнца несколько раз сменил цвет всего неба — от огненно-красного до фиолетового.



Редакция НГС.НОВОСТИ сняла ролик в Новосибирске с крыши ЖК «Статус», откуда открывается вид на Октябрьскую магистраль, строящийся комплекс «Флотилия» и театр «Глобус».


Полная версия таймлапса с закатом в Новосибирске


Ранее 14 редакций порталов нашей сети сняли ещё один красивый ролик — с рассветом. Тогда нашего фотографа пришлось поднимать ночью — он застал восход солнца в густом утреннем тумане. 


Справка: Hearst Shkulev Digital — digital-подразделение издательского дома Hearst Shkulev. В его состав входят сеть городских порталов (в том числе NGS.RU, E1.RU, 74.RU, NN.RU), ведущие региональные сайты по поиску работы и недвижимости ZARPLATA.RU и N1.RU, сеть женских сайтов, включая Woman.ru, WDay.ry, Elle.ru, Starhit.ru и другие, а также сайты MAXIM Online и «Вокруг света». (hearst-shkulev-media.ru)

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Кирилл Шматков
Видео Hearst Shkulev Digital Regional Network (1), Александра Ощепкова (2)

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