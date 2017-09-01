Граффити против серости, памятник с деньгами и зелёная линия: шорт-лист идей к юбилею Новосибирска

Лучшие 125 идей выберут 1 октября

Сегодня, 1 сентября, в Новосибирске началось голосование за лучшие идеи к 125-летнему юбилею Новосибирска.







Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году.







С 1 июня по 1 августа горожане предложили почти 1300 идей. Комиссия конкурса отобрала 50 общегородских проектов и 20 идей районного масштаба, теперь горожанам на сайте проекта до 1 октября предстоит выбрать 125 лучших (по 10 от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей). Задумки горожан воплотят к юбилею Новосибирска.





«Для того чтобы принять участие в выборе, пользователи сайта должны зарегистрироваться в личном кабинете и проголосовать за три идеи общегородского и три идеи районного значения», — рассказали в пресс-центре мэрии.





Редакция НГС.НОВОСТИ отобрала интересные и полезные идеи новосибирцев, которые вышли в финал конкурса. Имена авторов неизвестны — до подведения итогов идеи остаются анонимными.







Помоги другим







На улицах города предложили установить терминалы для сбора ненужной одежды, обуви и игрушек для малоимущих. Они будут герметичны, а их дизайн можно вписать в городское пространство.







Граффити на улицах







В Новосибирске много улиц, которые профессиональные художники могут украсить граффити. Для них нужно отобрать специальные места, выбрать варианты рисунков и дать зелёный свет работам. Город будет ярче и красивее, а рисунки могут стать местной достопримечательностью.







Граффити во дворе дома на Фрунзе, 5 нарисовала новосибирская художница Марина Ягода





История улиц в автобусах







Новосибирцы много времени проводят в транспорте. Между тем провести его можно с пользой. Во время движения между объявлениями остановок можно транслировать аудиозаписи с циклом передач об истории Новосибирска. Их можно связать с маршрутом транспорта, например, подъезжая к Затулинке, пассажиры будут узнавать об истории этого места и его названия.







Самые большие часы







Центр воображаемого циферблата будет расположен в центре Новосибирска. Там, где должны будут находиться его цифры, будут установлены тумбы в едином стиле. В свой час тумба проиграет определённую мелодию, каждая из которых будет написана местными композиторами и музыкантами.





Туристический маршрут «Зелёная линия»







В Новосибирске предлагают создать туристический маршрут, который можно будет легко найти, ориентируясь по зелёной линии, идущей через исторические и знаковые места города. Такой способ знакомства с городом не только прост, но и удобен. Маршрут можно проложить либо кругом, либо волной, начав с площади Ленина и закончив парком «Городское начало». Включить можно как знаковые места вроде краеведческого музея на Красном проспекте, так и улочки тихого центра.







Пешеходный туристический маршрут по историческому центру Красная линия есть в Екатеринбурге





Виртуальная реальность на День города







Приложение, посвящённое истории Новосибирска, в День города покажет всем желающим дополненную реальность — объёмные и реалистичные изображения города в тех местах, где будут находиться специальные маркеры для программы. Можно заказать тираж 3D-очков, которые будут раздаваться прямо на празднике. С помощью таких технологий можно не только рассказать об истории города, но и проводить квесты и активные игры.







Памятник-копилка бездомным животным







В центре города можно установить специальный памятник, с помощью которого жители смогут помогать приютам с бездомными животными. Раз в месяц специальная комиссия будет перечислять собранные средства на счета благотворительных организаций.





Новое дерево в каждый двор







Во дворах жилых домов, больниц, школ и других местах нужно высаживать новые деревья, конечно, с последующим обязательным наблюдением и уходом за ними. Это станет частью большой общегородской программы по озеленению.







Чиновники садят деревья около Дворца бракосочетания





Драматургическая лаборатория для подростков







Подростковая среда — одна из самых нетолерантных в обществе, считает автор этого предложения. Именно в этот период у людей формируется вкус, привычки, отношение к людям и миру. Благодаря погружению в театр, подростки смогут научиться понимать друг друга, узнать себя. Такие технологии уже используются по всему миру и постепенно начинают развиваться в России.







Облагородить площадь Маркса







Площадь Маркса — лицо левобережья, которое сейчас обезображено недостроенной гостиницей, Домом культуры и строениями, абсолютно не сочетающимися друг с другом. Горожане требуют снести долгострои либо превратить их в арт-объекты, пригласив молодых дизайнеров и художников. Если и это невозможно, то хотя бы сделать место приятным для прогулок — разбить сквер с деревьями и велодорожками.







В июне на площади Маркса под стенами многолетнего долгостроя разбили сквер





А вам какая идея больше нравится?

Помоги другим.

Граффити на улицах.

История улиц в автобусах.

Самые большие часы.

Туристический маршрут «Зелёная линия».

Виртуальная реальность на День города.

Памятник-копилка бездомным животным.

Новое дерево в каждый двор.

Драматургическая лаборатория для подростков.

Облагородить площадь Маркса. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Раньше НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о 10 крутых идеях новосибирцев, в числе которых война с пылью, памятник Кацу и светящийся куст, а также о 10 чудных идеях — поставить доску позора, гигантского петуха и поющие качели.

