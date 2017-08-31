Новосибирский автовокзал обставили синими диванами

В зале ожидания на первом этаже новосибирского автовокзала появились новые удобные диванчики.


Пассажиры уже опробовали новые кресла
Пассажиры уже опробовали новые кресла


«Поставили двадцать кресел. Они комфортные, мягкие, тёплые, из кожзама и покрасивее, чем были, — всё, как люди просили», — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.


Ремонт на первом этаже автовокзала закончили в этом году. В какую сумму обошлась новая мебель для пассажиров, Сергей Ермаков не уточнил.


«На следующий год отремонтируем второй этаж и тоже закупим новые кресла», — добавил директор автовокзала.


В конце июня новосибирский автовокзал открыл новый кассово-диспетчерский пункт на железнодорожном вокзале. Автобусы оттуда будут ходить в Барнаул, Кемерово и Томск.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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