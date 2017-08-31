Четвёртый мост через Обь начнут строить после Нового года

Проект развязки четвёртого моста через Обь на площади Энергетиков на левом берегу
Проект развязки четвёртого моста через Обь на площади Энергетиков на левом берегу

«Сибирская концессионная компания» приступит к строительству четвёртого моста через Обь в Новосибирске в начале 2018 года.


«Сейчас мы вышли на стадию подписания концессионного соглашения, которое предполагает под собой определённый период времени для переговоров. Мы себе отводим два месяца на переговоры, и где-то в начале ноября мы уже должны будем подписать концессионное соглашение. <...> Сроки реализации нашего проекта мы определяем на четыре года. Реализация проекта уже стартовала — созданы казённые учреждения, которые занимаются подготовкой территории, межеванием, оценкой.


Строительство моста разбито на два этапа. Первый — это собственно мостовой переход на тех участках, которые уже свободны: водная акватория, береговая часть. Там можно приступать после подписания концессионного соглашения, в начале 2018 года»,


— сообщил сегодня, 31 августа, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Раков.


Он добавил, что одновременно с этим работа начнётся и на левом берегу Оби — на освободившихся участках. Напомним, в зону строительства будущего моста попало 81 здание.


Сегодня областное министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало концессионера для строительства нового моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей. Окончательную стоимость проезда обсудят с выбранным концессионером.

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Кирилл Шматков
Фото Ксении Евдокимовой

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