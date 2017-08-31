Четвёртый мост через Обь начнут строить после Нового года

Проект развязки четвёртого моста через Обь на площади Энергетиков на левом берегу

«Сибирская концессионная компания» приступит к строительству четвёртого моста через Обь в Новосибирске в начале 2018 года.





«Сейчас мы вышли на стадию подписания концессионного соглашения, которое предполагает под собой определённый период времени для переговоров. Мы себе отводим два месяца на переговоры, и где-то в начале ноября мы уже должны будем подписать концессионное соглашение. <...> Сроки реализации нашего проекта мы определяем на четыре года. Реализация проекта уже стартовала — созданы казённые учреждения, которые занимаются подготовкой территории, межеванием, оценкой.





Строительство моста разбито на два этапа. Первый — это собственно мостовой переход на тех участках, которые уже свободны: водная акватория, береговая часть. Там можно приступать после подписания концессионного соглашения, в начале 2018 года»,





— сообщил сегодня, 31 августа, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Раков.





Он добавил, что одновременно с этим работа начнётся и на левом берегу Оби — на освободившихся участках. Напомним, в зону строительства будущего моста попало 81 здание.





Сегодня областное министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало концессионера для строительства нового моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей. Окончательную стоимость проезда обсудят с выбранным концессионером.