Авария со «скорой помощью» и грузовиком собрала пробку на Большевистской

В аварии никто не пострадал

Сегодня, 31 августа, небольшой грузовик протаранил в бок машину «скорой помощи» в Октябрьском районе Новосибирска.





Авария произошла в 13:45 на Большевистской возле остановки «Инструментальный завод». «"Скорая помощь" двигалась со стороны поворота на улицу Выборная в сторону речного вокзала. Грузовичок выезжал с территории инструментального завода. При выезде водитель грузовичка не пропустил "скорую"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По словам аваркомов, «скорая помощь» ехала без проблесковых маячков и сирены. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.





В этом ДТП никто не пострадал, уточнила НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.







16:24

Как рассказала Ирина Большакова, попавшая в аварию «скорая помощь» везла пациента.





«Другой бригадой он доставлен в больницу. Кто виновник ДТП — определит полиция после разбора», — добавила она.





Выезжавший на Большевистскую грузовик не пропустил «скорую помощь»





В «скорой помощи» был пациент





За последнюю неделю это уже второе ДТП с участием «скорой помощи». Вечером 24 августа машина реанимации с пациентом в салоне попала в аварию в Первомайском районе: автомобиль сначала выехал на «встречку», а потом врезался в дерево и перевернулся. В тот раз без пострадавших не обошлось.

