Авария со «скорой помощью» и грузовиком собрала пробку на Большевистской

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Сегодня, 31 августа, небольшой грузовик протаранил в бок машину «скорой помощи» в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария произошла в 13:45 на Большевистской возле остановки «Инструментальный завод». «"Скорая помощь" двигалась со стороны поворота на улицу Выборная в сторону речного вокзала. Грузовичок выезжал с территории инструментального завода. При выезде водитель грузовичка не пропустил "скорую"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, «скорая помощь» ехала без проблесковых маячков и сирены. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.


В этом ДТП никто не пострадал, уточнила НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.


Как рассказала Ирина Большакова, попавшая в аварию «скорая помощь» везла пациента.


«Другой бригадой он доставлен в больницу. Кто виновник ДТП — определит полиция после разбора», — добавила она.


Выезжавший на Большевистскую грузовик не пропустил «скорую помощь»
Выезжавший на Большевистскую грузовик не пропустил «скорую помощь»


В «скорой помощи» был пациент
В «скорой помощи» был пациент


За последнюю неделю это уже второе ДТП с участием «скорой помощи». Вечером 24 августа машина реанимации с пациентом в салоне попала в аварию в Первомайском районе: автомобиль сначала выехал на «встречку», а потом врезался в дерево и перевернулся. В тот раз без пострадавших не обошлось.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня. 

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 5722
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено