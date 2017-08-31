Видео: восемь новосибирцев в ушанках открыли топорами шампанское за спиной у Ленина

Видео: восемь новосибирцев в ушанках открыли топорами шампанское за спиной у Ленина

Восемь сотрудников и совладельцев разных заведений Новосибирска вечером 30 августа одновременно открыли восемь бутылок с игристым вином при помощи топоров.  


Такой метод открывания бутылок называется сабраж (от французского sabre — сабля). Горлышко просто отрубается вместе с пробкой ударом сабли или другого острого предмета. 


Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников акции, ресторатор и сомелье Максим Ковязин, таким образом новосибирские винные специалисты решили принять участие в конкурсе одной из виноторговых компаний.


«Суть конкурса в том, чтобы как-то оригинально или эффектно открыть бутылку игристого при помощи сабража. Мы решили сделать это по-сибирски — топорами и в шапках-ушанках. Правда, шапок на всех найти не смогли. Зато бутылки открылись с первого удара у всех», — рассказал Максим Ковязин.

По словам ресторатора, для этого мероприятия участники выбрали сквер перед Сибирским государственным университетом водного транспорта, где стоит памятник Владимиру Ленину. «Для сабража взяли креман из Луары», — рассказал Ковязин. 


Если новосибирцы победят, то импровизированная «сабражная» сборная Новосибирска получит от организаторов ящик уже настоящего шампанского. 


Работники новосибирских заведений общепита часто участвуют в конкурсах — бармен из Friends в июне стал победителем международной образовательной программы, приготовив 15 литров пунша

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Стас Соколов
Фото и видео Максима Ковязина

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