Видео: восемь новосибирцев в ушанках открыли топорами шампанское за спиной у Ленина
Восемь сотрудников и совладельцев разных заведений Новосибирска вечером 30 августа одновременно открыли восемь бутылок с игристым вином при помощи топоров.
Такой метод открывания бутылок называется сабраж (от французского sabre — сабля). Горлышко просто отрубается вместе с пробкой ударом сабли или другого острого предмета.
Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников акции, ресторатор и сомелье Максим Ковязин, таким образом новосибирские винные специалисты решили принять участие в конкурсе одной из виноторговых компаний.
«Суть конкурса в том, чтобы как-то оригинально или эффектно открыть бутылку игристого при помощи сабража. Мы решили сделать это по-сибирски — топорами и в шапках-ушанках. Правда, шапок на всех найти не смогли. Зато бутылки открылись с первого удара у всех», — рассказал Максим Ковязин.
По словам ресторатора, для этого мероприятия участники выбрали сквер перед Сибирским государственным университетом водного транспорта, где стоит памятник Владимиру Ленину. «Для сабража взяли креман из Луары», — рассказал Ковязин.
Если новосибирцы победят, то импровизированная «сабражная» сборная Новосибирска получит от организаторов ящик уже настоящего шампанского.
Работники новосибирских заведений общепита часто участвуют в конкурсах — бармен из Friends в июне стал победителем международной образовательной программы, приготовив 15 литров пунша.
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Стас Соколов
Фото и видео Максима Ковязина