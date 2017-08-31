Видео: восемь новосибирцев в ушанках открыли топорами шампанское за спиной у Ленина

Восемь сотрудников и совладельцев разных заведений Новосибирска вечером 30 августа одновременно открыли восемь бутылок с игристым вином при помощи топоров.





Такой метод открывания бутылок называется сабраж (от французского sabre — сабля). Горлышко просто отрубается вместе с пробкой ударом сабли или другого острого предмета.





Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников акции, ресторатор и сомелье Максим Ковязин, таким образом новосибирские винные специалисты решили принять участие в конкурсе одной из виноторговых компаний.





«Суть конкурса в том, чтобы как-то оригинально или эффектно открыть бутылку игристого при помощи сабража. Мы решили сделать это по-сибирски — топорами и в шапках-ушанках. Правда, шапок на всех найти не смогли. Зато бутылки открылись с первого удара у всех», — рассказал Максим Ковязин.



И мы решили принять коллективное участие в конкурсе от L-Wine Mr.Sabrage or Mrs.Sabrage🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂было оооочень круто😄L-Wine объединяет🤝🍾🤝🍾🤝#LWineMrSabrage#LWineMrsSabrage.P.S. Ждём в подарок коробку Drappier Cuvee Brut Nature Zero Dosage 😉😉😉🥂🥂🥂 Публикация от Maxim Kovyazin (@shtopor1980) Авг 30 2017 в 11:40 PDT

По словам ресторатора, для этого мероприятия участники выбрали сквер перед Сибирским государственным университетом водного транспорта, где стоит памятник Владимиру Ленину. «Для сабража взяли креман из Луары», — рассказал Ковязин.







Если новосибирцы победят, то импровизированная «сабражная» сборная Новосибирска получит от организаторов ящик уже настоящего шампанского.







Работники новосибирских заведений общепита часто участвуют в конкурсах — бармен из Friends в июне стал победителем международной образовательной программы, приготовив 15 литров пунша.