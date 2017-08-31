На берегу Обского моря начали строить Атлантиду и гигантского Ермака
В Бердске проходит фестиваль скульптур «Сибирская Атлантида» — скульпторы вырезают из песка трёхметровых людей и храмы.
Фестиваль песчаных скульптур «Сибирская Атлантида» приурочен ко Дню города Бердска, 80-летию Новосибирской области и Году экологии в России. Главная цель фестиваля — привлечь внимание к укреплению берегов Обского водохранилища. Проходит фестиваль в парке «Зелёный остров», в нём принимают участие 10 скульпторов из Новосибирска, Москвы, Рязани, Красноярска, рассказали в пресс-службе администрации Бердска.
«Наша скульптура почти иллюстративная и посвящена названию всего проекта "Сибирская Атлантида". Это аллегорическое изображение Атлантиды, которая затонула, с намёком на то, что они берега не укрепили. Главная мысль: надо не повторять судьбу Атлантиды и заранее укрепить берега», — рассказал приглашённый на фестиваль скульптор из Красноярска Андрей Кошелев.
Мужчина пояснил, что высота скульптуры — 4 метра, а длина — около 7. Делает Атлантиду Кошелев вместе со скульптором Сергеем Асеевым.
Один из организаторов фестиваля Анатолий Ким рассказал, что песок с небольшим количество глины привозили из карьера, просеивали, забивали им короба, проливали водой и утрамбовывали. Подготовка больших песчаных квадратов заняла около двух недель. Эскизы по заданной теме мастера придумывали сами.
Архитектор Роман Угрюмцев из Бердска делает скульптуру из песка в первый раз. На конкурс он решил вырезать из песка трёхметрового Ермака.
«Ермак с товарищами плывут в лодке. Тема была укрепление берегов, и ассоциация такая, что Ермак, покоряя Сибирь, укреплял границы нашего государства. Укрепление берегов — это границы между сушей и водой, стихией и человечеством. А в Сибири были границы между государством и неосвоенной частью», — рассказал о своей скульптуре Роман.
Мастер говорит, что ему работать с песком сложно, но интересно: можно что-то надстроить, исправить ошибки, проработать части скульптуры.
Новосибирский архитектор-реставратор Иван Степанцов тоже делает скульптуру из песка впервые. Фигура называется по теме фестиваля — «Сибирская Атлантида».
«У меня монументальная скульптура без лишних изысков и мелких деталей, потому что работать с песком мне ещё страшновато. Эскизов было несколько, остановился на этом: наверху стоит острог, символизирующий въезд в город. Он стоит на берегу, а берег, омываемый водами моря, разрушается. И берег держит нам могучий сибирский атлант. Он, конечно, могучий, но не справляется», — говорит мастер.
От дождя скульптуры защищает специальный раствор воды и ПВА, которым фигуры проливают во время резки. «Корка получается достаточно крепкой и от внешнего воздействия защищает», — пояснил Анатолий Ким.
Выбирать победителей конкурса будут 2 сентября. «Победителя будет определять жюри, а понравившаяся посетителям фестиваля работа получит приз зрительских симпатий. В работах очень важны детализирование, соответствие теме, общий вид», — говорит Анатолий Ким.
Умельцы делают фигуры не только из песка, но и из веток — ко Дню города в сквере у оперного театра в Новосибирске дизайнеры и флористы сделали 10 необычных композиций. Новосибирцы радостно фотографировались с огромными одуванчиками, букетами, грибами и луковицами.
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Ксения Евдокимова
Фото сотрудника пресс-службы администрации Бердска Максима Андреева