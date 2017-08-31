На берегу Обского моря начали строить Атлантиду и гигантского Ермака

В Бердске проходит фестиваль скульптур «Сибирская Атлантида» — скульпторы вырезают из песка трёхметровых людей и храмы.







Роман Угрюмцев вырезает из песка фигуру Ермака





Фестиваль песчаных скульптур «Сибирская Атлантида» приурочен ко Дню города Бердска, 80-летию Новосибирской области и Году экологии в России. Главная цель фестиваля — привлечь внимание к укреплению берегов Обского водохранилища. Проходит фестиваль в парке «Зелёный остров», в нём принимают участие 10 скульпторов из Новосибирска, Москвы, Рязани, Красноярска, рассказали в пресс-службе администрации Бердска.





«Наша скульптура почти иллюстративная и посвящена названию всего проекта "Сибирская Атлантида". Это аллегорическое изображение Атлантиды, которая затонула, с намёком на то, что они берега не укрепили. Главная мысль: надо не повторять судьбу Атлантиды и заранее укрепить берега», — рассказал приглашённый на фестиваль скульптор из Красноярска Андрей Кошелев.







Храм Атлантиды, разрушаемый волнами





Мужчина пояснил, что высота скульптуры — 4 метра, а длина — около 7. Делает Атлантиду Кошелев вместе со скульптором Сергеем Асеевым.







Один из организаторов фестиваля Анатолий Ким рассказал, что песок с небольшим количество глины привозили из карьера, просеивали, забивали им короба, проливали водой и утрамбовывали. Подготовка больших песчаных квадратов заняла около двух недель. Эскизы по заданной теме мастера придумывали сами.





Как будут выглядеть фигуры, мастера придумывали сами





Над скульптурами мастера трудятся неделю





Архитектор Роман Угрюмцев из Бердска делает скульптуру из песка в первый раз. На конкурс он решил вырезать из песка трёхметрового Ермака.







«Ермак с товарищами плывут в лодке. Тема была укрепление берегов, и ассоциация такая, что Ермак, покоряя Сибирь, укреплял границы нашего государства. Укрепление берегов — это границы между сушей и водой, стихией и человечеством. А в Сибири были границы между государством и неосвоенной частью», — рассказал о своей скульптуре Роман.







Мастер говорит, что ему работать с песком сложно, но интересно: можно что-то надстроить, исправить ошибки, проработать части скульптуры.





Цель фестиваля — привлечь внимание к укреплению берегов Обского водохранилища







Новосибирский архитектор-реставратор Иван Степанцов тоже делает скульптуру из песка впервые. Фигура называется по теме фестиваля — «Сибирская Атлантида».





«У меня монументальная скульптура без лишних изысков и мелких деталей, потому что работать с песком мне ещё страшновато. Эскизов было несколько, остановился на этом: наверху стоит острог, символизирующий въезд в город. Он стоит на берегу, а берег, омываемый водами моря, разрушается. И берег держит нам могучий сибирский атлант. Он, конечно, могучий, но не справляется», — говорит мастер.







Песчаный острог





Скульптура Ивана Степанцова вторая справа





От дождя скульптуры защищает специальный раствор воды и ПВА, которым фигуры проливают во время резки. «Корка получается достаточно крепкой и от внешнего воздействия защищает», — пояснил Анатолий Ким.





Участвуют в фестивале 10 скульпторов из разных городов России





От дождя скульптуры защищает специальный раствор воды и ПВА





Выбирать победителей конкурса будут 2 сентября. «Победителя будет определять жюри, а понравившаяся посетителям фестиваля работа получит приз зрительских симпатий. В работах очень важны детализирование, соответствие теме, общий вид», — говорит Анатолий Ким.





Умельцы делают фигуры не только из песка, но и из веток — ко Дню города в сквере у оперного театра в Новосибирске дизайнеры и флористы сделали 10 необычных композиций. Новосибирцы радостно фотографировались с огромными одуванчиками, букетами, грибами и луковицами.