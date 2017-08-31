Инвалид-спортсмен заставил чиновников поставить пандус у подъезда

Без пандуса инвалиду-колясочнику было трудно попасть в собственную квартиру 
Без пандуса инвалиду-колясочнику было трудно попасть в собственную квартиру 

Областной суд обязал администрацию Калининского района Новосибирска установить пандус на крыльце 9-этажки, в которой живёт инвалид-колясочник.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в районной прокуратуре, к ним обратился 33-летний инвалид I группы, живущий в многоквартирном доме № 39 на улице Тамбовской в микрорайоне «Северный». Мужчина сообщил, что ведёт активную жизнь: занимается водными видами спорта, участвует в соревнованиях, но ему сложно выбраться из дома на инвалидной коляске, потому что на крыльце подъезда не установлен пандус. При этом в доме есть и муниципальные квартиры. Имени заявителя в прокуратуре не раскрыли.


В прокуратуре уточнили, что раньше мужчина уже обращался в администрацию Калининского района с просьбой о пандусе, но ему отказали, пояснив, что на это нет денег. Как следует из материалов дела, в самом подъезде с этим попроще: там уже есть откидной пандус — 10 тысяч рублей на его установку дал депутат.


Работники районной прокуратуры помогли мужчине решить проблему.


«Мы обратились в суд с иском в его интересах. Требования звучали так: обязать администрацию Калининского района оборудовать входную площадку в подъезд для доступа на первый этаж путём оборудования стационарного пандуса», — сообщили в ведомстве.


Как уточнили в прокуратуре, этот дом 1987 года постройки, но техническая возможность для установки пандуса есть. Правда, для этого нужно будет реконструировать крыльцо и заменить входную дверь.


В суде ответчик настаивал на том, что за всю эту работу должны платить собственники квартир, так как это общее имущество. Но работники прокуратуры с этим не согласились. Они сослались на федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», который обязывает властей помогать инвалидам, в том числе «обеспечить условия для беспрепятственного доступа к жилым зданиям».


В мае 2017 года Калининский районный суд Новосибирска встал на сторону прокуратуры. 


«Исковые требования были удовлетворены в полном объёме. Администрация Калининского района обжаловала это решение, так как была с ним не согласна. Сегодня состоялось рассмотрение этой жалобы областным судом. Решение обставлено без изменения», — рассказали 31 августа в прокуратуре Калининского района. Решение облсуда сразу вступает в силу.


НГС.НОВОСТИ отправили в мэрию запрос с просьбой уточнить, когда именно администрация Калининского района оборудует в доме на Тамбовской, 39 пандус.


Напомним, этим летом НГС.НОВОСТИ поставили серию экспериментов, чтобы понять, насколько наш город удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе отправились от Бугринской рощи до центра вместе с девушкой в инвалидном кресле и выяснили, куда не сможет попасть человек с инвалидностью

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Ольга Хмелевская
Фото Оксаны Козыревой

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