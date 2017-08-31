Власти выбрали строителя четвёртого моста

Проект участка четвёртого моста со стороны площади инженера Будагова

В Новосибирске выбрали концессионера строительства четвёртого моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания».







Об этом стало известно из протокола, который опубликовали на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства сегодня, 31 августа.





«Победителем конкурса было признано общество с ограниченной ответственностью "Сибирская концессионная компания", конкурсному предложению которого был присвоен наивысший рейтинг (первое место) по итогам оценки конкурсных предложений», — сообщается в документе.





Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей. Окончательную стоимость проезда обсудят с выбранным концессионером.







Всего на строительство четвёртого моста через Обь претендовали три компании: ООО «Сибирская концессионная компания», ООО «Северо-восточная магистраль» и ООО «Новосибирская концессионная компания».





По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирская концессионная компания», помимо возведения мостов, занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомагистралей и тоннелей. 75 % компании владеет строительная производственная фирма «ВИС», зарегистрированная в Ленинградской области. Остальными 25 % — московское ООО «Финпроект». Из состава совладельцев компании недавно вышел новосибирский «Сибмост».





В начале августа в правительстве показали проект нового моста с большой перестройкой в Ленинском районе.

