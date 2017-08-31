«Мама, что ты натворила?»: пенсионерка взяла микрокредит и осталась без жилья

Галина Шубутова оказалась на грани выселения из своей квартиры, где прожила 40 лет
Галина Шубутова оказалась на грани выселения из своей квартиры, где прожила 40 лет

55-летняя медсестра новосибирского окружного военного госпиталя Минобороны Галина Шубутова оказалась на грани выселения из своей квартиры в кирпичной 12-этажке на «Золотой Ниве». 


Недвижимость досталась ей от родителей. Она живёт в квартире больше 40 лет, сейчас — вместе с семьёй дочери, воспитывает трёхлетнего внука. Галина Шубутова — инвалид по слуху.

В 2015 году женщина оказалась в сложной финансовой ситуации, рассказала она корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Ей пришлось взять кредиты в банке, которые она не успела вовремя погасить, — пошли просрочки, нужно было срочно найти деньги. Женщине на глаза попалась газета с объявлениями, где она увидела предложение по срочным микрозаймам.

«В газете было написано, что некий Сергей Старков даёт кредиты, займы под залог недвижимости. Я позвонила, рассказала ему о ситуации, он посоветовал приехать к ним в офис. Там мне сказали, что могут дать 50 тысяч рублей на два года под 10 % в месяц», — рассказала пенсионерка.

Деньги ей пообещали отдать только после подписания бумаг. Для этого Галина Шубутова приехала в офис на «Доме быта». Туда Сергей Старков пришёл на встречу вместе с «другом детства» Андреем Шайдуровым, которому на вид было около 30 лет, рассказывает пенсионерка. 


«Мы оформим вашу одну вторую часть квартиры на Андрея. Как вы рассчитаетесь, всё вернём вам обратно», — привела собеседница прозвучавшие тогда слова Сергея. Галина согласилась на такие правила, понадеявшись на честность мужчины.


Пенсионерка сперва заключила договор с ООО «Фонд содействия развитию хоккейной команды "Сибсельмаш"» на микрозаём в 50 тысяч рублей на 25 месяцев по ставке 10 % в месяц. 


После этого ей дали на подпись договор купли-продажи, из которого следовало, что она продала свою долю в квартире Андрею Шайдурову за 950 тысяч рублей. Договор Шубутова подписала.


В Новосибирске зарегистрированы две действующих компании с названием «Фонд содействия развитию хоккейной команды "Сибсельмаш"». Юридический адрес обеих — улица Пархоменко, 2«а», то есть там же, где находится областная федерация хоккея с мячом и стадион «Сибсельмаш». По данным «СПАРК», одну компанию возглавляет Екатерина Гвоздецкая (ее полная тёзка — известный в Новосибирске тренер по художественной гимнастике), вторую — Андрей Шадринцев. На момент публикации с Гвоздецкой связаться не удалось. По телефону второго фонда ответил представитель стадиона «Сибсельмаш», заявивший, что Шадринцев у них не работает. Ещё одна компания с названием «Фонд содействия развитию хоккейной команды "Сибсельмаш"» была ликвидирована в 2016 году. 


После подписания договоров Галина Шубутова встретилась с Сергеем Старковым только раз — он приехал к ней за процентами через три недели после выдачи денег. 


«Я спросила его: "Почему вы приехали ко мне без бумаги с ручкой, чтобы написать, что получили деньги?". На это он ответил, что нигде в документах не фигурирует. Всё было обставлено грамотно», — продолжила женщина. Шайдурова она больше не видела. 


Вскоре в почтовый ящик Галины Шубутовой пришло письмо из Минюста. В нём было сказано, что часть квартиры перерегистрирована на Андрея Шайдурова. Письмо прочитала дочь пенсионерки: «Мама, что ты натворила?» — воскликнула она. 


Женщина растерялась и немедля отправилась в полицию и прокуратуру. «Сначала мне пообещали, что помогут. А потом сказали, что я сама подписала все документы и теперь сделать ничего нельзя. Посоветовали обратиться в суд и добиваться правды там», — делится собеседница. 


Пенсионерка подала иск в суд и потребовала признать договор купли-продажи недействительным. Октябрьский районный суд вынес решение по делу в конце июня — право на недвижимость оставили за Шайдуровым.


Получилось, что дочь Галины Татьяна Бабина пользуется комнатой площадью 18 квадратных метров, а Андрею Шайдурову досталась вторая комната в 11,5 «квадратов». Кухня и санузел должны быть «в совместном пользовании сторон», говорится в решении суда. 


Сегодня, 31 августа, областной суд рассмотрел апелляцию женщины. Судебная коллегия оставила решение первой инстанции в силе — доля в «двушке» на «Золотой Ниве» ей больше не принадлежит. 


«В договоре купли-продажи была фраза: "Деньги получила на момент подписания договора". Под ней стояла подпись моей подзащитной. Это значит, что договор исполнен. Теперь разбить это невозможно», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ адвокат пенсионерки Маргарита Ткаченко. Она призналась, что в её практике это первый такой случай.

Представитель Андрея Шайдурова Татьяна Штарк отказалась давать комментарии. 


Пенсионерка уже сегодня побывала в приёмной президента — там ей посоветовали обратиться в Следственный комитет. Также женщина попытается обжаловать решение облсуда. 


Пожилые новосибирцы в последнее время всё чаще сталкиваются с мошенниками, отмечают в полиции. Пенсионеров пытаются обвести не только чёрные риэлторы, но и маги-целители, псевдоагенты пенсионных фондов, лжесотрудники социальных служб. Уберечь пенсионеров можно только постоянными напоминаниями об опасности. Нужно предупредить своих пожилых родителей о том, чтобы они никогда не принимали решения в одиночку. Этим летом корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал самые известные мошеннические схемы и рассказал о том, как чаще всего обманывают пожилых людей.

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Ольга Власова
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