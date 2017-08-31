Московская компания перекупила акции Новосибирского аффинажного завода за 700 миллионов

Акции НАЗ купила московская компания
Акции НАЗ купила московская компания

Московская компания «ВОЛГА Капитал» купила 80 % акций Новосибирского аффинажного завода — сумма сделки превысила 704 млн рублей.


«Приобретение более 80 % акций АО "НАЗ" для нас является надёжным вложением, так как актив является крупнейшим производством в своём секторе экономики. Компания расценивает вложение как дополнительный источник дохода и мерой, направленной на диверсификацию вложений. В то же время актив является востребованным и ликвидным на рынке. Финансовые показатели предприятия позволяют диагностировать эффективность деятельности, финансовую устойчивость и независимость», — цитируется гендиректор «ВОЛГА Капитал» Станислав Машагин на сайте компании.


По данным «СПАРК», Машагин — владелец «ВОЛГА Капитал». Компания, по собственным данным, основана в 2013 году и специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Объём операций за 2016 год превысил 1 трлн рублей. Выручка компании в 2016 году, по данным её отчётности, составила более 3,5 млрд рублей, прибыль — почти 6,5 млн.


Ранее Машагин владел компаниями, занимающимися оптовой торговлей мотоциклами, операциями с недвижимостью и денежным посредничеством. Кроме того, в 2015 году он числился одним из совладельцев буддийского центра «Ясный свет».


Новый владелец у Новосибирского аффинажного завода появился спустя менее чем три месяца после того, как предприятие было приватизировано государством. В июне 100 % завода перешло из госсобственности к компании «Центр управления недвижимостью», которая заплатила за него 880 млн. 


ООО «Центр управления недвижимостью» входит в холдинг AEON, принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Сегодня предприниматель занимает 55-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Позже новый собственник объяснил НГС.НОВОСТИ, что предприятие сохранит свою специализацию, а земельный участок под ним не будет застраиваться


АО «Новосибирский аффинажный завод» — предприятие по производству драгоценных металлов, которое располагается в Октябрьском районе Новосибирска. Аффинаж — это технология, при которой благородные металлы с помощью хлора, серы или электролиза отделяются от загрязняющих примесей. НАЗ производит чистейшие в стране металлы: золото, серебро, платину и палладий. Площадь производственных зданий НАЗ — 15,9 тысячи кв. м, площадь земельного участка — 3,3 га, на предприятии работает 212 человек. По данным «СПАРК», выручка НАЗ в 2016 году составила 399 млн рублей, чистая прибыль — 50,2 млн рублей.


НГС.БИЗНЕС подробно рассказывал о судьбе НАЗ и о состоянии завода, когда его выставили на торги.

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Наталья Гредина
Фото Валерия Титиевского (РИА Новости)

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