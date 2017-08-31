Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвыми тортиками
Утром 31 августа на улице 1905 года открылась новая кондитерская «Кузина» — сотни новосибирцев бросились раскупать дешёвые торты.
«Я проходила мимо около 10 часов — минимум 20 человек стояли в очереди. Ещё много людей толпились возле стойки с тортами. Стояли девочки, которые там работают, и говорили, что один торт по 199 рублей в одни руки, второй — по полной цене», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица Татьяна.
Новосибирцы устроили такой ажиотаж в новой «Кузине» около Нарымского сквера — акция идёт только сегодня. В Instagram сети кондитерских около 11:30 сообщили, что продали уже 2000 тортов по акции.
Кроме сети кондитерских «Кузина» в Новосибирске работают «Дудник», «Манжари», «Бабушкино печево» и другие кондитерские.
Недавно новосибирцы устроили давку из-за бесплатного мороженого от компании «Инмарко» в парке «Берёзовая роща».
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1-3), instagram.com/kuzina_russia (4)