Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвыми тортиками

Очередь за тортами по 199 рублей
Очередь за тортами по 199 рублей

Утром 31 августа на улице 1905 года открылась новая кондитерская «Кузина» — сотни новосибирцев бросились раскупать дешёвые торты.

В "Кузине" говорят, что продали уже больше 2000 тортов. 
В "Кузине" говорят, что продали уже больше 2000 тортов. 


«Я проходила мимо около 10 часов — минимум 20 человек стояли в очереди. Ещё много людей толпились возле стойки с тортами. Стояли девочки, которые там работают, и говорили, что один торт по 199 рублей в одни руки, второй — по полной цене», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица Татьяна.

Периодически торты заканчиваются и народу становится меньше, но когда привозят следующую партию люди возвращаются. 
Периодически торты заканчиваются и народу становится меньше, но когда привозят следующую партию люди возвращаются. 


Новосибирцы устроили такой ажиотаж в новой «Кузине» около Нарымского сквера — акция идёт только сегодня. В Instagram сети кондитерских около 11:30 сообщили, что продали уже 2000 тортов по акции.

На данный момент мы уже продали 2000 тортов по акции😳😱

Публикация от Сеть кондитерских Kuzina (@kuzina_russia)

Кроме сети кондитерских «Кузина» в Новосибирске работают «Дудник», «Манжари», «Бабушкино печево» и другие кондитерские.


Недавно новосибирцы устроили давку из-за бесплатного мороженого от компании «Инмарко» в парке «Берёзовая роща».

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Ксения Евдокимова
Фото  Стаса Соколова (1-3), instagram.com/kuzina_russia (4)

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