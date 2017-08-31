Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвыми тортиками

Очередь за тортами по 199 рублей

Утром 31 августа на улице 1905 года открылась новая кондитерская «Кузина» — сотни новосибирцев бросились раскупать дешёвые торты.



В "Кузине" говорят, что продали уже больше 2000 тортов.





«Я проходила мимо около 10 часов — минимум 20 человек стояли в очереди. Ещё много людей толпились возле стойки с тортами. Стояли девочки, которые там работают, и говорили, что один торт по 199 рублей в одни руки, второй — по полной цене», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица Татьяна.



Периодически торты заканчиваются и народу становится меньше, но когда привозят следующую партию люди возвращаются.





Новосибирцы устроили такой ажиотаж в новой «Кузине» около Нарымского сквера — акция идёт только сегодня. В Instagram сети кондитерских около 11:30 сообщили, что продали уже 2000 тортов по акции.

На данный момент мы уже продали 2000 тортов по акции😳😱 Публикация от Сеть кондитерских Kuzina (@kuzina_russia) Авг 30 2017 в 9:31 PDT

Кроме сети кондитерских «Кузина» в Новосибирске работают «Дудник», «Манжари», «Бабушкино печево» и другие кондитерские.







Недавно новосибирцы устроили давку из-за бесплатного мороженого от компании «Инмарко» в парке «Берёзовая роща».