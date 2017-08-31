На загруженном участке улицы Богдана Хмельницкого запретят ставить машины
Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на улице Богдана Хмельницкого недалеко от Калининского районного суда.
«Такое решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и пропускной способности на пересечении улиц Новая Заря и Богдана Хмельницкого», — пояснили в мэрии.
Дорожный знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появятся 25 сентября возле здания Калининского районного суда на Учительской, 40«а». Запрет будет действовать на участке до дома на улице Новая Заря, 39«а», к1.
В начале лета власти изменили правила движения возле Кировского районного суда — на участке улицы Петухова рядом со зданием суда оставили только одностороннее движение.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)