На загруженном участке улицы Богдана Хмельницкого запретят ставить машины

Возле Калининского районного суда на улице Богдана Хмельницкого часто возникает пробка

Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на улице Богдана Хмельницкого недалеко от Калининского районного суда.







«Такое решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и пропускной способности на пересечении улиц Новая Заря и Богдана Хмельницкого», — пояснили в мэрии.







Дорожный знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появятся 25 сентября возле здания Калининского районного суда на Учительской, 40«а». Запрет будет действовать на участке до дома на улице Новая Заря, 39«а», к1.







Машины запретят ставить на перекрёстке улиц Новая Заря и Богдана Хмельницкого





В начале лета власти изменили правила движения возле Кировского районного суда — на участке улицы Петухова рядом со зданием суда оставили только одностороннее движение.