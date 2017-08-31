Течение Оби унесло заплывшую далеко от берега молодую девушку

Девушке помогли спасатели на катере
Девушке помогли спасатели на катере

В среду, 30 августа, новосибирские спасатели вытащили из Оби 17-летнюю девушку, которую унесло течением во время купания.


Инцидент произошёл днём недалеко от Димитровского моста в районе спасательного поста «Пескобаза», рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


«Она испугалась и, конечно, немножко замёрзла, так как не рассчитывала столько времени находиться в воде», — отметил Фокин. По его словам, девушка не успела нахлебаться воды, но ей понадобилась первая психологическая помощь.


Как пояснили спасатели, перед происшествием девушка не рассчитала свои силы, заплыла далеко от берега, и её понесло вниз по течению. Дежурившие рядом спасатели МАСС заметили, что кто-то машет руками, и поплыли туда на катере. Они подняли девушку на борт и привезли на берег.


В прошлом году в этом же месте течение унесло надувной матрас с двумя девушками. Благодаря спасателям эта история тоже закончилась благополучно.

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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

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