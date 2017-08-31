В массовую аварию на Красном проспекте попали пять автомобилей

Поврежденный «Форд»

Утром 31 августа в Новосибирске на повороте с Мочищенского шоссе на Красный проспект КамАЗ зацепил легковой автомобиль — это закончилось массовым ДТП.







«Столкновение КамАЗа, Ford Focus, ВАЗ-2114, Chevrolet Aveo и Nissan March произошло в 7:45 утра. Сильно никто не пострадал, прибывшие медики оказали участникам разовую медицинскую помощь — от госпитализации все отказались», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







КамАЗ и «Форд» двигались по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону Северной. КамАЗ ехал в среднем ряду, «Форд» — в правом.





«При повороте с шоссе на Красный проспект грузовик цепляет "Форд" за левую бочину, от этого "Форд" занесло и закрутило. Далее "Форд" выбросило на "встречку", где он ударил "Шевроле". В свою очередь "Шевроле" сместило вправо на двигавшуюся параллельно "Четырнадцатую", а в "Форд" врезался "Ниссан"», — добавили в «Автоспасе»







На месте работают автоинспекторы.







Chevrolet Aveo





Последствия ДТП





В начале недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой массовой аварии, которая не обошлась без пострадавших — на Северном объезде сошлись четыре автомобиля.

