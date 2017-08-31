В ГИБДД рассказали о травмах женщины, которую мотоциклист сбил на переходе

Место ДТП 
Место ДТП 

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях ДТП, которое случилось на улице Выборной 30 августа.


Авария произошла недалеко от остановки «Общежитие НГПУ». По информации группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в 13:50 23-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Сузуки» со стороны Кирова по Выборной. На пешеходном переходе он сбил женщину, а затем въехал во встречный автомобиль «Тойота Спринтер».


«Пострадала 64-летняя женщина-пешеход, которая с переломом рёбер была доставлена в больницу. Сам водитель мотоцикла отделался ссадинами и ушибами», — рассказали в ГИБДД.


Мотоциклист объяснил автоинспекторам, что не увидел женщину на переходе, поздно начал тормозить.


Кроме того, в ГИБДД сообщили, что молодого человека прежде лишили прав.

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Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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