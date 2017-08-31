В ГИБДД рассказали о травмах женщины, которую мотоциклист сбил на переходе

Место ДТП

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях ДТП, которое случилось на улице Выборной 30 августа.







Авария произошла недалеко от остановки «Общежитие НГПУ». По информации группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в 13:50 23-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Сузуки» со стороны Кирова по Выборной. На пешеходном переходе он сбил женщину, а затем въехал во встречный автомобиль «Тойота Спринтер».





«Пострадала 64-летняя женщина-пешеход, которая с переломом рёбер была доставлена в больницу. Сам водитель мотоцикла отделался ссадинами и ушибами», — рассказали в ГИБДД.





Мотоциклист объяснил автоинспекторам, что не увидел женщину на переходе, поздно начал тормозить.







Кроме того, в ГИБДД сообщили, что молодого человека прежде лишили прав.