Пропавшая месяц назад девушка нашлась через несколько часов после объявленных поисков

Наталья Лобкова
Наталья Лобкова

27-летняя Наталья Лобкова, которая пропала месяц назад в Новосибирске, нашлась сразу после того, как начался поиск.


Волонтёры отряда «Лиза Алёрт» объявили о поиске Натальи накануне около 17:00 — для того чтобы девушка нашлась, потребовалось несколько часов.


«Она увидела, что ее ищут, связалась с родственниками — родственники убедились, что это она, попросили нас снять её с поиска», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


До этого последний раз она выходила на связь с родными 26 июля, а заявление в полицию её родные подали 30 августа. «Долгое время родители не знали, что она пропала. Они находились там, откуда не могли с ней связаться. Когда стало понятно, что дочь пропала, — обратились к нам и в полицию», — рассказывал Шишкин накануне.

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Елена Громкова
Фото lizaalert.org

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