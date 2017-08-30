Рассекречен новый кроссовер Duster

Компания Dacia (румынское подразделение Renault) раскрыла изображения нового поколения популярного кроссовера Duster. По данным производителя, автомобиль построен на прежней платформе В0, подвергшейся модернизации. Машина стала более просторной и визуально подтянулась к современному дизайну.


«Салон кроссовера полностью переработан, увеличен в размерах. Лобовое стекло отодвинуто вперед на 10 сантиметров», — отметили в компании. 


Экстерьер изменился прежде всего за счет новой решетки радиатора, новой оптики — как спереди, так и сзади. Боковина, ручки дверей, дверные проемы в целом остались прежними. 


Напомним, Duster долгие годы был самым продаваемым кроссовером в России, пока в августе 2016 года не уступил первое место корейской Creta. В Новосибирске автомобиль продает единственный дилер Renault, компания «Автомир».


Рассекречен новый кроссовер Duster (фото)


Рассекречен новый кроссовер Duster (фото)


 НГС.АВТО
Фото daciagroup.com

Прочтений: 72
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено