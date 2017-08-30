Рассекречен новый кроссовер Duster
Компания Dacia (румынское подразделение Renault) раскрыла изображения нового поколения популярного кроссовера Duster. По данным производителя, автомобиль построен на прежней платформе В0, подвергшейся модернизации. Машина стала более просторной и визуально подтянулась к современному дизайну.
«Салон кроссовера полностью переработан, увеличен в размерах. Лобовое стекло отодвинуто вперед на 10 сантиметров», — отметили в компании.
Экстерьер изменился прежде всего за счет новой решетки радиатора, новой оптики — как спереди, так и сзади. Боковина, ручки дверей, дверные проемы в целом остались прежними.
Напомним, Duster долгие годы был самым продаваемым кроссовером в России, пока в августе 2016 года не уступил первое место корейской Creta. В Новосибирске автомобиль продает единственный дилер Renault, компания «Автомир».
НГС.АВТО
Фото daciagroup.com