Новосибирцы на год закопали машину под землю

Закапывали машину с помощью трактора подальше от людных мест
Закапывали машину с помощью трактора подальше от людных мест

«Нам в голову пришла дурная и просто безумная идея: взять автомобиль, закопать его, а через год приехать, выкопать его и посмотреть, что с ней произойдёт. Через год мы его выкопаем, попробуем завести и прокатиться», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 30 августа. 


Закапывали машину с помощью трактора в небольшом овраге. Авторы ролика специально выбирали место подальше от людей, что бы машину никто не раскопал и не сдал на металлолом. 


«Автомобиль будет находиться под землей до следующего лета, что бы потом все просохло и до этого места можно было легко добраться. Мы нашли отличное место, сделали большой курган. Машина до последнего работала», — пояснил Барашенков. 



Канал «Гараж 54» на YouTube появился в сентябре 2013 года, у него более 700 тысяч подписчиков. Новое видео с водоплавающим «Запорожцем» появилось на YouTube 27 августа, оно набрало уже 102 тысячи просмотров. 


В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в гостях у новосибирских блогеров и узнал, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Сильченко 
Видео и скриншот youtube.com, канал «Гараж 54»

Прочтений: 556
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено