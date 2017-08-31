Новосибирцы на год закопали машину под землю

Закапывали машину с помощью трактора подальше от людных мест

«Нам в голову пришла дурная и просто безумная идея: взять автомобиль, закопать его, а через год приехать, выкопать его и посмотреть, что с ней произойдёт. Через год мы его выкопаем, попробуем завести и прокатиться», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 30 августа.







Закапывали машину с помощью трактора в небольшом овраге. Авторы ролика специально выбирали место подальше от людей, что бы машину никто не раскопал и не сдал на металлолом.





«Автомобиль будет находиться под землей до следующего лета, что бы потом все просохло и до этого места можно было легко добраться. Мы нашли отличное место, сделали большой курган. Машина до последнего работала», — пояснил Барашенков.











Канал «Гараж 54» на YouTube появился в сентябре 2013 года, у него более 700 тысяч подписчиков. Новое видео с водоплавающим «Запорожцем» появилось на YouTube 27 августа, оно набрало уже 102 тысячи просмотров.







В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в гостях у новосибирских блогеров и узнал, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин.

