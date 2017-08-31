«Девятка» протаранила машину ГИБДД на ночной улице в Бердске

Оба автомобиля получили сильные повреждения
Оба автомобиля получили сильные повреждения

Около 22:00 в Бердске на перекрестке площади Горького и улицы Ленина столкнулись ВАЗ-21099 и LADA Granta экипажа ДПС. Оба автомобиля получили сильные повреждения. По словам очевидцев, пострадавших в аварии нет. 


«Очевидцы утверждают, что виноват водитель ВАЗ-21099, который выехал на перекресток на дополнительную зеленую стрелку, двинулся прямо и ударил машину ДПС в бочину», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


Не все ДТП на новосибирских дорогах заканчиваются так благополучно. Поздним вечером 28 августа Мошковском районе «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.

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Александр Сильченко 
Фото vk.com/avtospas54rus

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