«Девятка» протаранила машину ГИБДД на ночной улице в Бердске

Оба автомобиля получили сильные повреждения

Около 22:00 в Бердске на перекрестке площади Горького и улицы Ленина столкнулись ВАЗ-21099 и LADA Granta экипажа ДПС. Оба автомобиля получили сильные повреждения. По словам очевидцев, пострадавших в аварии нет.





«Очевидцы утверждают, что виноват водитель ВАЗ-21099, который выехал на перекресток на дополнительную зеленую стрелку, двинулся прямо и ударил машину ДПС в бочину», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Не все ДТП на новосибирских дорогах заканчиваются так благополучно. Поздним вечером 28 августа Мошковском районе «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.