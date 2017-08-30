Из окна дома на левом берегу выпал мужчина
Вечером 30 августа на улице Беловежской, 4/1, в Кировском районе Новосибирска из окна многоэтажного дома выпал мужчина.
«На место вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции, сейчас ждем их приезда. Очень страшно», — сообщает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ.
«То ли с 15-го, то ли с 16-го этажа упал, непонятно. Я услышала хлопок, думала, мебель уронили — у нас тут переезжают, мебель носят», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ консьерж дома.
В ГУ МВД РФ по Новосибирской области подтвердили произошедшее; детали, по словам представителя ведомства, еще уточняются.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), Кирилла Шматкова (2)