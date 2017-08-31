Новосибирец потерял 7 тысяч после заправки Camry на автоматизированной АЗС

Александр говорит, что заправляться на автоматизированных АЗС довольно удобно

Новосибирец пожаловался на сбои при оплате бензина на автоматических заправках «Газпромнефть» — при расчёте по карте «зарезервировался» тройной размер стоимости топлива.





В редакцию обратился житель Новосибирска, представившийся Александром. В начале августа он оплатил бензин на заправке сети по карте, но через несколько минут получил уведомления о том, что та же сумма зарезервирована ещё два раза для повторных транзакций.



По его словам, тогда сумма была незначительная, и банк вернул ему деньги за неделю. 18 и 21 августа ситуация повторилась. Мужчина заправлял «Тойоту Камри» сначала на АЗС на улице Немировича-Данченко, а затем на улице Владимировской. Он внёс деньги через терминал, заправился, через несколько минут ему пришли уведомления о повторных списаниях. В итоге после двух заправок у мужчины оказались заблокированы около 7 тысяч рублей.





После проведения транзакции по оплате суммы резервируются ещё по два раза — происходит «авторизация»





«Я обратился в службу поддержки АЗС, но мне никто не сообщает, когда решится эта проблема и когда можно будет заправляться на такой заправке без опаски, что карточный счёт уйдёт в глубокий минус и в магазине уже нельзя будет купить продукты», — говорит новосибирец.





Со ссылкой на сотрудника банка Александр уточнил, что жалобу на некорректный перевод денег можно подать только после подтверждения платежа.



НГС.НОВОСТИ направили запрос в сеть АО «Газпромнефть-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.





Новосибирцы не в первый раз сталкиваются с трудностями при оплате бензина на автоматизированных АЗС. В начале августа сибирячка рассказала, как у неё с карты после оплаты бензина ошибочно списали около 9 тысяч рублей.