Новосибирец потерял 7 тысяч после заправки Camry на автоматизированной АЗС
Новосибирец пожаловался на сбои при оплате бензина на автоматических заправках «Газпромнефть» — при расчёте по карте «зарезервировался» тройной размер стоимости топлива.
В редакцию обратился житель Новосибирска, представившийся Александром. В начале августа он оплатил бензин на заправке сети по карте, но через несколько минут получил уведомления о том, что та же сумма зарезервирована ещё два раза для повторных транзакций.
По его словам, тогда сумма была незначительная, и банк вернул ему деньги за неделю. 18 и 21 августа ситуация повторилась. Мужчина заправлял «Тойоту Камри» сначала на АЗС на улице Немировича-Данченко, а затем на улице Владимировской. Он внёс деньги через терминал, заправился, через несколько минут ему пришли уведомления о повторных списаниях. В итоге после двух заправок у мужчины оказались заблокированы около 7 тысяч рублей.
«Я обратился в службу поддержки АЗС, но мне никто не сообщает, когда решится эта проблема и когда можно будет заправляться на такой заправке без опаски, что карточный счёт уйдёт в глубокий минус и в магазине уже нельзя будет купить продукты», — говорит новосибирец.
Со ссылкой на сотрудника банка Александр уточнил, что жалобу на некорректный перевод денег можно подать только после подтверждения платежа.
НГС.НОВОСТИ направили запрос в сеть АО «Газпромнефть-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Новосибирцы не в первый раз сталкиваются с трудностями при оплате бензина на автоматизированных АЗС. В начале августа сибирячка рассказала, как у неё с карты после оплаты бензина ошибочно списали около 9 тысяч рублей.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова (1), скриншот банковских операций предоставлен читателем (2)