Новосибирец потерял 7 тысяч после заправки Camry на автоматизированной АЗС

Александр говорит, что заправляться на автоматизированных АЗС довольно удобно
Александр говорит, что заправляться на автоматизированных АЗС довольно удобно

Новосибирец пожаловался на сбои при оплате бензина на автоматических заправках «Газпромнефть» — при расчёте по карте «зарезервировался» тройной размер стоимости топлива. 


В редакцию обратился житель Новосибирска, представившийся Александром. В начале августа он оплатил бензин на заправке сети по карте, но через несколько минут получил уведомления о том, что та же сумма зарезервирована ещё два раза для повторных транзакций. 


По его словам, тогда сумма была незначительная, и банк вернул ему деньги за неделю. 18 и 21 августа ситуация повторилась. Мужчина заправлял «Тойоту Камри» сначала на АЗС на улице Немировича-Данченко, а затем на улице Владимировской. Он внёс деньги через терминал, заправился, через несколько минут ему пришли уведомления о повторных списаниях. В итоге после двух заправок у мужчины оказались заблокированы около 7 тысяч рублей.


После проведения транзакции по оплате суммы резервируются ещё по два раза — происходит «авторизация»
После проведения транзакции по оплате суммы резервируются ещё по два раза — происходит «авторизация»


«Я обратился в службу поддержки АЗС, но мне никто не сообщает, когда решится эта проблема и когда можно будет заправляться на такой заправке без опаски, что карточный счёт уйдёт в глубокий минус и в магазине уже нельзя будет купить продукты», — говорит новосибирец. 


Со ссылкой на сотрудника банка Александр уточнил, что жалобу на некорректный перевод денег можно подать только после подтверждения платежа.

 
НГС.НОВОСТИ направили запрос в сеть АО «Газпромнефть-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.


Новосибирцы не в первый раз сталкиваются с трудностями при оплате бензина на автоматизированных АЗС. В начале августа сибирячка рассказала, как у неё с карты после оплаты бензина ошибочно списали около 9 тысяч рублей. 

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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова (1), скриншот банковских операций предоставлен читателем (2)

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