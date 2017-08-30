Эксперты включили 7 новосибирских школ в топ-200 лучших в России

Сразу 7 школ Новосибирска попали в федеральный рейтинг.
Сразу 7 школ Новосибирска попали в федеральный рейтинг.

Как сообщается на сайте «Эксперт РА», рейтинг составили для определения, выпускники каких школ поступают в 20 лучших вузов страны. Агентство проанализировало информацию о поступлении в вузы более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч школ.


В этом году на пятом месте рейтинга оказался специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). Кроме того, в рейтинг вошли гимназия № 1, лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева, гимназия № 6, Инженерный лицей НГТУ, гимназия № 3 в Академгородке и Лицей № 22 «Надежда Сибири».


«Цель составления данного списка заключается в том, чтобы оценить не количество поступивших, а концентрацию талантливых и успешных выпускников в школах вне зависимости от размера образовательного учреждения. Для решения этой задачи рейтинговый балл каждой из двухсот школ, вошедших в рейтинг, делился на среднегодовое количество выпускников этих школ. На основании полученных результатов производилось требуемое ранжирование школ», — поясняется в исследовании. 


Учебные заведения Новосибирска нередко попадают в топы. Например, 15 августа НГУ попал в старейший научный рейтинг вузов. Новосибирский госуниверситет вошёл в топ-500 лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга.

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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

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