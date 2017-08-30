S7 проиграла крупный иск аэропорту Томска за птицу в двигателе





Птица попала в двигатель самолёта сразу после того, как он оторвался от земли

Авиакомпания «Глобус», входящая в группу S7, проиграла томскому аэропорту иск на крупную сумму, поданный из-за попадания птицы в двигатель.





Решение по делу в было принято сегодня, 30 августа. «В иске отказать полностью», — говорится в резолютивной части решения, размещенной в картотеке Томского арбитражного суда.





Инцидент произошёл ещё три года назад, 28 июля 2014 года. «Боинг 737» выполнял рейс «Томск – Домодедово». На предполетной подготовке экипаж самолёта предупредили о птицах в районе аэродрома. Тем не менее командир решил взлетать с выпущенными посадочными фарами и включенным радаром. Как только воздушное судно оторвалось от земли, в двигатель попала птица. Экипаж решил продолжить полёт. Уже в Москве при осмотре «Боинга» специалисты выявили повреждение лопаток двух вентиляторов, следует из аналитического отчёта о состоянии безопасности полетов Западно-Сибирского управления Росавиации.





Авиакомпания «Глобус» подавала иск в суд ещё в феврале 2016 года. Перевозчик попросил взыскать с аэропорта убытки в размере 183 тысяч рублей и 40 тысяч долларов. Судебное разбирательство началось в апреле. Третьим лицом в процессе выступил представитель аэропорта Домодедово.



«Решение будет обжаловано вышестоящей судебной инстанцией» — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе авиакомпании S7.





Птицы нередко мешают самолётам совершать взлёт и посадку. Подобный случай произошёл и на территории новосибирского аэропорта Толмачёво. Самолёт «Оренбургских авиалиний» летел из Симферополя в Новосибирск. Когда воздушное судно пошло на посадку, в двигатель попала чайка. Перевозчик также решил судиться с аэропортом и в итоге выиграл иск.

