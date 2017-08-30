Новосибирец попался на краже дорогих украшений в омских ресторанах


Новосибирец так умело расстегнул цепочку новому знакомому, что тот заметил пропажу только на следующий день 
Новосибирец так умело расстегнул цепочку новому знакомому, что тот заметил пропажу только на следующий день 

Омская полиция задержала жителя Новосибирска по подозрению в кражах золотых украшений у посетителей ресторанов. 


30-летний житель Новосибирска промышлял в ресторанах Советского округа Омска. По версии следствия, он втирался в доверие к посетителям, а потом незаметно воровал дорогостоящие украшения.


«Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошел познакомиться молодой спортивного телосложения мужчина. Оба увлекались борьбой, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Омской области. — Новый знакомый предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. Показывая захваты, подозреваемый незаметно расстегнул и снял с партнера золотую цепь стоимостью 85 тысяч рублей. Её пропажу мужчина заметил только утром».


Новосибирец совершил еще две кражи подобным образом. У одного омича пропали украшения на 115 тысяч рублей, у другого — на 165 тысяч рублей. Они опознали подозреваемого.


В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст .158 УК РФ (кража).


В омском ГУ МВД ищут других пострадавших от действий 30-летнего новосибирца и просят их позвонить по телефону 02. 


Омская полиция время от времени рассказывает о «приключениях» новосибирцев в соседнем регионе. Например, в мае житель Новосибирска попал в поле зрения силовиков, когда напился и начал разбивать стёкла в машинах, чтобы уехать домой.  

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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