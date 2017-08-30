Новосибирец попался на краже дорогих украшений в омских ресторанах





Новосибирец так умело расстегнул цепочку новому знакомому, что тот заметил пропажу только на следующий день

Омская полиция задержала жителя Новосибирска по подозрению в кражах золотых украшений у посетителей ресторанов.





30-летний житель Новосибирска промышлял в ресторанах Советского округа Омска. По версии следствия, он втирался в доверие к посетителям, а потом незаметно воровал дорогостоящие украшения.





«Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошел познакомиться молодой спортивного телосложения мужчина. Оба увлекались борьбой, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Омской области. — Новый знакомый предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. Показывая захваты, подозреваемый незаметно расстегнул и снял с партнера золотую цепь стоимостью 85 тысяч рублей. Её пропажу мужчина заметил только утром».





Новосибирец совершил еще две кражи подобным образом. У одного омича пропали украшения на 115 тысяч рублей, у другого — на 165 тысяч рублей. Они опознали подозреваемого.





В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст .158 УК РФ (кража).







В омском ГУ МВД ищут других пострадавших от действий 30-летнего новосибирца и просят их позвонить по телефону 02.





Омская полиция время от времени рассказывает о «приключениях» новосибирцев в соседнем регионе. Например, в мае житель Новосибирска попал в поле зрения силовиков, когда напился и начал разбивать стёкла в машинах, чтобы уехать домой.