Улицу Народную перекопали и сузили на одну полосу

Проезжую часть улицы Народной сузили до 1 сентября 
Проезжую часть улицы Народной сузили до 1 сентября 

Проезжую часть улицы Народной сузили на 3,5 метра — рабочие начали здесь ремонтировать водопровод. 


«С 30 августа по 1 сентября ограничено движение транспорта по улице Народной в районе дома № 3, проезжая часть сужена на 3,5 метра. Сотрудники "Горводоканала" проводят ремонт водопровода», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Объехать перекрытый участок можно будет по улице Богдана Хмельницкого либо по проспекту Дзержинского с заездом на Трикотажную 
Объехать перекрытый участок можно будет по улице Богдана Хмельницкого либо по проспекту Дзержинского с заездом на Трикотажную 


В мэрии попросили водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Из-за ремонта теплосетей сейчас также перекрыта улица Котовского в Ленинском районе. Здесь рабочие до 8 сентября будут ремонтировать теплотрассу.

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой 

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