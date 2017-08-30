Улицу Народную перекопали и сузили на одну полосу
Проезжую часть улицы Народной сузили на 3,5 метра — рабочие начали здесь ремонтировать водопровод.
«С 30 августа по 1 сентября ограничено движение транспорта по улице Народной в районе дома № 3, проезжая часть сужена на 3,5 метра. Сотрудники "Горводоканала" проводят ремонт водопровода», — сообщили в пресс-центре мэрии.
В мэрии попросили водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Из-за ремонта теплосетей сейчас также перекрыта улица Котовского в Ленинском районе. Здесь рабочие до 8 сентября будут ремонтировать теплотрассу.
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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой