Вестей нет целый месяц: семья новосибирцев ищет пропавшую в июле дочь
В Октябрьском районе Новосибирска пропала 27-летняя Наталья Лобкова — последний раз девушка выходила на связь с родными 26 июля.
Заявление в полицию родственники девушки написали сегодня, 30 августа. «Долгое время родители не знали, что она пропала, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. — Они находились там, откуда не могли с ней связаться. Когда стало понятно, что дочь пропала, — обратились к нам и в полицию».
Волонтёры не исключают, что девушка могла добровольно уехать за пределы города. «Времени прошло очень много, сейчас мы ищем варианты выхода на её друзей и знакомых», — пояснил Шишкин.
В поисковом отряде уточнили, что девушка раньше работала в Москве. В Новосибирск она вернулась три года назад. «С криминалом она не связана, никаких тёмных историй за её плечами нет. Обычный домашний ребёнок», — отметили в «Лизе Алерт».
Рост Натальи Лобковой 172 сантиметра, у неё худощавое телосложение, серые глаза, длинные светло-русые волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, волонтёры просят позвонить на горячую линию поискового отряда 800-700-54-52 — по России звонок бесплатный.
Сегодня же в Новосибирске благополучно завершились поиски другой пропавшей сибирячки — 34-летней Марины Печёнкиной.
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Алёна Истомина
Фото lizaalert.org