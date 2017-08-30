Вестей нет целый месяц: семья новосибирцев ищет пропавшую в июле дочь

Наталья Лобкова последний раз выходила на связь 26 июля

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 27-летняя Наталья Лобкова — последний раз девушка выходила на связь с родными 26 июля.





Заявление в полицию родственники девушки написали сегодня, 30 августа. «Долгое время родители не знали, что она пропала, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. — Они находились там, откуда не могли с ней связаться. Когда стало понятно, что дочь пропала, — обратились к нам и в полицию».





Волонтёры не исключают, что девушка могла добровольно уехать за пределы города. «Времени прошло очень много, сейчас мы ищем варианты выхода на её друзей и знакомых», — пояснил Шишкин.





В поисковом отряде уточнили, что девушка раньше работала в Москве. В Новосибирск она вернулась три года назад. «С криминалом она не связана, никаких тёмных историй за её плечами нет. Обычный домашний ребёнок», — отметили в «Лизе Алерт».





Рост Натальи Лобковой 172 сантиметра, у неё худощавое телосложение, серые глаза, длинные светло-русые волосы.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, волонтёры просят позвонить на горячую линию поискового отряда 800-700-54-52 — по России звонок бесплатный.





Сегодня же в Новосибирске благополучно завершились поиски другой пропавшей сибирячки — 34-летней Марины Печёнкиной.