Позвоните — вам помогут: в Новосибирске официально запустили аналог службы 911

Во время презентации «Системы 112»

Сегодня, 30 августа, в Новосибирске презентовали «Систему 112» — единый номер, на который жители города и области могут звонить во время происшествий.







Презентация прошла в центре обработки вызовов «Службы 112» на улице Свердлова — сюда приехали полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Владимир Городецкий и заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов. Сотрудники центра продемонстрировали, как они работают с поступившими заявками — они приняли сообщение о ДТП.







«На звонок, поступивший от заявителя на телефон 112 (набор номера и с мобильного, и со стационарного телефонов), оператор моментально направляет по адресу силы. В данном случае это пожарно-спасательные подразделения МЧС России, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







В пресс-службе МЧС корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что «Система 112» появилась ещё в 2015 году — к ней постепенно присоединялись различные оперативные службы. Сотовые операторы начали подключаться к службе в декабре прошлого года. Полностью система заработала в начале августа.







«Раньше люди набирали, например, телефон 112 и слышали автоответчик, который предлагал набрать различные номера телефонов — если пожарная наберите "1", если полиция — наберите "2"», — объяснили в МЧС. Теперь по номеру 112 отвечает оператор, которому можно рассказать о происшествии или попросить прислать «скорую». Получив информацию, он отправит по адресу нужные службы.







«Ваш звонок поймает единая дежурная диспетчерская служба того района, где вы находитесь территориально. Вы даже можете не знать, где вы находитесь, а ваше положение определят по системе навигации ГЛОНАСС. Система предназначена, чтобы ускорить прибытие оперативных служб к месту происшествия, в первую очередь именно чтобы было комплексное реагирование. Может произойти пожар, например, в доме, который оснащён газом. Автоматически система определит, что дом газифицирован и что туда нужно отправить службу газа», — подчеркнули в МЧС.

