Бердское шоссе сковали пробки: несколько дней подряд новосибирцы стоят там часами

В пробке можно застрять на два-три часа

Новосибирцы пожаловались на внезапные пробки на Бердском шоссе: уже несколько дней путь от Академгородка до въезда в Бердск занимает по два часа.







«Пробки появились пару дней назад, мы ездим на дачу в Бердск каждый день, и летом обычно пробок не было. Теперь они начинаются с 18 часов, причем аварий нет. Сотни людей там стоят», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Дмитрий Моисеев.







Мужчина говорит, что пробка возникает от перекрёстка Бердского шоссе и Русской до поста ГИБДД на въезде в Бердск — на перекрёстке Бердского шоссе и Первомайской. Дмитрий оценил, что в этой пробке он проводит около двух часов. Мужчина заметил, что утром и в сторону Новосибирска на этом участке пробок нет.







«Поток людей увеличился, и светофор с этим не справляется. Летом людей меньше ездило, основной поток — в пятницу на дачи. А сейчас приходится в любой день по два-три часа добираться от Первомайского района до Бердска. Может быть, можно перенастроить работу светофора», — говорит Дмитрий.







Пробка на Бердском шоссе растянулась от «Шлюза» до въезда в Бердск





Возмущена пробками и читательница НГС.НОВОСТИ по имени Анна. «Последнее время невозможно вернуться в Бердск, позавчера я ехала полтора часа от Академа, вчера днём полчаса стояла от Нового посёлка. Видимо, настройки светофоров поменяли. Безобразие», — написала в редакцию женщина.







Замначальника специализированного монтажно-эксплуатационного управления (СМЭУ) Евгений Барсуков рассказал, что режим работы светофоров на Бердском шоссе не меняли. Барсуков добавил, что есть практика перенастройки светофоров, если дорожная обстановка ухудшилась, — такое задание СМЭУ может дать «Сибуправтодор».







В середине августа новосибирцы застревали в огромной пробке на Ордынском шоссе из-за ремонта моста на въезде в посёлок Ярково. «В результате 4 часа ехали до Академгородка, хотя обычно не больше 2 часов дорога занимает», — рассказывала жительница Новосибирска.