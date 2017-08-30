Спокойствие, только спокойствие: банк «Открытие» прокомментировал введение управления из Центробанка

Накануне банком «Открытие» стал управлять Банк России

Банк «Открытие», в котором накануне ввели внешнее управление, считает санацию «позитивной новостью для клиентов».





Напомним, 29 августа Центробанк назначил временное администрирование банка — теперь управлять им будут сотрудники Банка России и работники Фонда консолидации банковского сектора. «Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности», — сообщил Центробанк. По данным 2ГИС, в Новосибирске находятся 19 филиалов «Открытия».





Руководитель пресс-службы банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу Галина Коханова рассказала НГС.НОВОСТИ, как изменения восприняли в банке и повлияют ли они на клиентов. В частности, она отметила, что введение внешнего управления в «Открытии» — это «позитивная новость для банка и всего банковского сектора». «Банк России становится основным инвестором и гарантирует, что банк "Открытие" продолжит работать в обычном режиме», — сказала Коханова.





По её словам, для клиентов банка ничего не изменится — все обязательства «Открытие» будет выполнять в полном объёме. Вклады и депозиты будут обслуживаться как обычно. Также банк намерен совершать новые сделки и продолжать финансирование крупных проектов.





Представитель банка признаёт, что акционеры «Открытия» обратились за поддержкой в Банк России после «информационной атаки, которой подверглись частные банки в течение последних двух месяцев». По предварительным оценкам, внешнее управление банка продлится 6–8 месяцев, отмечает Коханова. Мероприятия, которые должны «повысить финансовую устойчивость» банка, будут проводить вместе с нынешними собственниками и менеджментом банка.





Справка: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был создан в декабре 1992 года, штаб-квартира расположена в Москве. По объёму активов банк занимает 8-е место. В группу банка входят такие финансовые организации, как страховая компания «Росгосстрах», национальный банк «ТРАСТ», банк «Точка» и «Рокетбанк».





Не все банки проходят процедуру санации при участии ЦБ — чаще трудности у банков заканчиваются банкротством или отзывом лицензий.