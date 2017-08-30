Три сибирячки получили по полтора года условно за работу крупье в избе

Работа в подпольном казино обернулась для женщин судимостью

Сегодня, 30 августа, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор трём крупье подпольного казино, которое работало в частном доме на пересечении улиц Лескова и Автогенной.







На скамье подсудимых оказались женщины 32, 36 и 38 лет. В конце октября 2016 года полицейские задержали их в развлекательном заведении, в котором шли игры в рулетку и покер.







Кто именно организовал эти игры, суд так и не установил. Но, как следует из материалов дела, организатор нанял крупье, выдавал фишки и собирал деньги. При этом владелица дома, по её словам, понятия не имела, что под этой крышей работает подпольное казино. Ещё в начале сентября она сдала половину дома двум мужчинам, которые сказали, что будут там жить, привела показания женщины помощник прокурора Октябрьского района Светлана Юрченкова.





Суд признал работниц нелегального заведения виновными по статье 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр).





Каждая из фигуранток получила по полтора года условно. Суд учёл, что женщины раньше никогда не имели проблем с законом, а двое из них воспитывают маленьких детей.





«Вину по предъявленному обвинению они не признали», — уточнила помощник прокурора.







По её словам, в суде женщины не дали почти никаких пояснений. Но ещё во время расследования уголовного дела они говорили следователю, что в казино не работают и оказались в нём совершенно случайно. Две фигурантки дела пояснили, что приехали встретиться со своими знакомыми. Третья заявила, что попросила таксиста довезти её до какого-нибудь бара — и в итоге оказалась именно в этом заведении, привели в прокуратуре версию подсудимой.





При этом две женщины рассказали следователю, что раньше они действительно работали крупье, но ещё до запрета игорных заведений, который вступил в силу в 2009 году. Третья фигурантка дела на вопрос об опыте работы в сфере азартных игр отвечать отказалась.





Приговор районного суда не вступил в законную силу.





Полицейские регулярно находят подпольные казино как в Новосибирске, так и в других городах региона. Например, прошлой осенью полицейские накрыли два подпольных игорных клуба, которые работали в центре Бердска под прикрытием букмекерских и вексельных контор.