Новосибирец обнаружил у себя во дворе пропавшую девушку в сорочке





Марина Печенкина ушла из дома вечером 29 августа

Днём 30 августа волонтёры нашли 34-летнюю Марину Печенкину, которая накануне пропала в Октябрьском районе Новосибирска.





Волонтёры, которые объявили её в розыск, рассказывали, что она сбежала из дома вечером 29 августа в одной сорочке. Тогда сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.





Сегодня девушку обнаружили на улице Кропоткина в Заельцовском районе около 12:00.





«Нам на горячую линию очень много было свидетельств, что видели её то на одной, то на другой улице, но мы приезжали — её уже нет. И один неравнодушный житель позвонил, что он вот прям сейчас её видит у себя во дворе. Мы выдвинулись туда, где и нашли пропавшую», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





На место также вызвали сотрудников полиции и бригаду «скорой помощи».