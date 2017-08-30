Новосибирец обнаружил у себя во дворе пропавшую девушку в сорочке


Марина Печенкина ушла из дома вечером 29 августа
Марина Печенкина ушла из дома вечером 29 августа

Днём 30 августа волонтёры нашли 34-летнюю Марину Печенкину, которая накануне пропала в Октябрьском районе Новосибирска.


Волонтёры, которые объявили её в розыск, рассказывали, что она сбежала из дома вечером 29 августа в одной сорочке. Тогда сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.


Сегодня девушку обнаружили на улице Кропоткина в Заельцовском районе около 12:00.


«Нам на горячую линию очень много было свидетельств, что видели её то на одной, то на другой улице, но мы приезжали — её уже нет. И один неравнодушный житель позвонил, что он вот прям сейчас её видит у себя во дворе. Мы выдвинулись туда, где и нашли пропавшую», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


На место также вызвали сотрудников полиции и бригаду «скорой помощи».

Алёна Истомина
Фото lizaalert.org

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