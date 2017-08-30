На медали в честь 125-летия Новосибирска отчеканят Бугринский мост и Су-34

Отдел дизайна городской среды мэрии нарисовал памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия Новосибирска. Теперь его эскизы предстоит одобрить депутатам горсовета.







Внешний вид знака должны утвердить на сессии горсовета 27 сентября





«Утверждать знак будут 27 сентября на сессии Совета депутатов, до этого его рассмотрят на комиссии по местному самоуправлению. На каждую юбилейную дату делаются удостоверение и медаль, их дарят людям, которые отличились, внесли определённый вклад в развитие Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.







На лицевой стороне медали будет надпись «125 лет» и изображены часть Бугринского моста, летящий от него истребитель-бомбардировщик Су-34, а также «элемент, символизирующий науку». На оборотной стороне медали поместят герб Новосибирска и надпись «За труд на благо города». Прямоугольная колодка медали будет с полосами трёх цветов флага Новосибирска: зелёной, голубой и белой, говорится в проекте решения Совета депутатов, опубликованном 30 августа на сайте мэрии.





«Памятный знак изготавливается из металла золотистого цвета. Все изображения, надписи и цифры на памятном знаке рельефные, полированные, глянцевые», — говорится в проекте решения.







После того как горсовет утвердит вид медали, власти объявят аукцион на изготовление партии памятных знаков. Их стоимость пока неизвестна.





В честь 120-летия Новосибирска в мэрии также изготавливали памятный знак «За труд на благо города». Тогда на медали были изображены театр оперы и балета, первый железнодорожный мост через Обь, планетарий и памятник царю Александру III.







В этом году памятные медали и знаки отличия с добавлением серебра и золота заказывали и региональные власти — к 80-летию области. Эта закупка стоила бюджету около 2,9 млн рублей. Часть медалей сделали с перепутанными цветами флага Новосибирской области. Позже в правительстве отчитались, что ошибку быстро заметили и исправили.

