Фото: около дома сибирячки вырос трёхметровый цветок

За лето в Первомайском районе Новосибирска вырос трёхметровый подсолнух — цветок распустился на огороде около частного дома.


Подсолнух вытянулся в длину на 3 метра
Подсолнух вытянулся в длину на 3 метра


«Это наш подсолнух, в огороде у нас вырос в Матвеевке. Но мы его специально не садили. Он просто вырос — там у нас что-то типа навозной кучи. Я не знаю, как туда попало семечко. Он рос с весны, я думала, что у него не будет чашки, но сейчас и чашка начала расти. Вот я и думаю — до каких размеров она дорастёт. Пока он не дозрел. Сначала там было два подсолнуха, но один сломался», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница Инна Быкова.


Быкова отметила, что длину подсолнуха она не смогла измерить — он слишком высокий. Но на одном из фото, которое в редакцию прислала читательница, рядом с подсолнухом запечатлена дочь Инны Екатерина — девочка ростом 1 м 45 см не достаёт даже до середины стебля.


Чашка с семечками на подсолнухе ещё продолжает зреть 
Чашка с семечками на подсолнухе ещё продолжает зреть 


В прошлом году новосибирцев удивил большой белый гриб весом около 5 кг — его нашли в Караканском бору.

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Елена Громкова
Фото Инны Быковой

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