Мотоциклист сбил женщину на переходе и вылетел на «встречку»





ДТП произошло рядом с остановкой

Днём 30 августа на Выборной мотоциклист сбил женщину, после чего вылетел на встречную полосу и ударил проезжавший мимо автомобиль.







По сообщению очевидцев, авария произошла примерно в 13:30 недалеко от остановки «Общежитие НГПУ». «Мы стояли на светофоре, загорелся зелёный. Машины остановились, женщина эта пошла первой. Увидела, что мотоцикл несётся, побежала, но не успела — мотоциклист её сбил, а сам влетел в машину», — рассказала НГС.НОВОСТИ местная жительница, представившаяся Натальей.





По словам свидетелей происшествия, машина, в которую въехал мотоцикл, была на встречной полосе. После ДТП мотоциклист пытался доказать, что он ехал по правилам, на зелёный свет, говорят свидетели.





«Минут 10 она (пострадавшая. — А.И.) лежала, не шевелилась. Потом очнулась, но видно было, что не в себе.





Постоянно у нас спрашивала — что случилось и кто её сбил. Жаловалась, что очень болят рёбра», — пояснила Наталья.





После за женщиной приехала «скорая» — её увезли в больницу. Оперативно прокомментировать происшествие в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли.









Несколько дней назад страшная авария с участием мотоциклиста произошла на Сибиряков-Гвардейцев — на оживлённом перекрёстке водитель Honda CR-V сбил мотоцикл Suzuki. По словам очевидцев, несколько мотоциклистов на этом участке дороги устроили гонки. Один из гонщиков успел проскочить перед иномаркой, а второй попал под колёса машины.