Путин назначил алтайского полковника работать следователем в Новосибирске

Новый руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Алексей Александров ранее работал в Алтайском крае



Президент РФ Владимир Путин назначил полковника юстиции Алексея Александрова новым руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.





«Алексей Александров приступит к своим обязанностям со следующей недели. В первые же дни его представят коллективу», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления. Указ о назначении Александрова президент подписал 21 августа.





Новый руководитель ведомства окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. В 1997 году он пришёл на работу в прокуратуру Бийска, где продвинулся по карьерной лестнице с должности следователя до первого заместителя прокурора.





В 2007 году Алексей Александров возглавил Бийский межрайонный следственный отдел СК при прокуратуре. В январе 2011 году он стал руководителем следственного отдела по Бийску, а уже в декабре был назначен на должность замруководителя управления СК по Алтайскому краю.





Ранее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возглавлял Сергей Грызыхин. По информации «Коммерсанта», ему предложена должность начальника управления ведомства в Приморском крае.





Назначение Александрова — уже не первая в этом году смена руководства в правоохранительных органах в Сибири. Раньше президент Владимир Путин также назначил нового начальника Главного следственного управления МВД России по НСО — им стал Андрей Неупокоев.