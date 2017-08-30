Один на 100 тысяч: врачи вылечили мужчину, который спотыкался из-за редкой болезни

Альберт Махреев прожил с опасной болезнью 66 лет, пока просто не упал во время прогулки по улице

В конце августа в федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске врачи спасли 66-летнего мужчину, у которого была редкая аномалия в позвоночнике, — он постоянно спотыкался, и думал, что проблемы в ногах.







Пациента Альберта Махреева из Улан-Удэ прооперировали на прошлой неделе — и уже сейчас он ходит по отделению без трости. До лечения мужчина боялся забыть палочку, поскольку всё время спотыкался и падал. Из-за этого он даже уволился с должности инспектора в Ростехнадзоре и вышел на пенсию.







«Я начал хуже ходить. Большие расстояния мне уже давались с трудом. Думал, всё дело в ногах — ну там, кости ноют, мазал [ноги]. Затем три года назад вообще стал спотыкаться. Особенно на возвышенностях — спотыкался о камни», — рассказал НГС.НОВОСТИ Альберт Махреев.







В феврале он упал с высоты собственного роста — супруга довела его до ближайшей больницы. Несмотря на то, что травма была небольшой, врачи сделали МРТ и пришли к выводу, что проблема у пациента вовсе не в ногах, а в шее. При этом сам пациент на боли в шее жаловался редко. Вскоре Альберт получил квоту на бесплатное лечение в федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске и приехал сюда.







«Особенность этого клинического случая заключается в том, что травма у пациента произошла на фоне имеющейся аномалии развития, с которой человек жил всю свою жизнь и никогда не обследовался.





Владимир Климов — заведующий спинальным отделением центра





И не знал, что у него есть такая редкая патология, как зубовидная кость. Это когда часть второго шейного позвонка не прирастает к телу самого второго шейного позвонка и остаётся как бы в свободном полёте, свободном плавании», — описал врач-нейрохирург, заведующий спинальным отделением центра Владимир Климов.







Врач отметил, что такая патология встречается в одном случае на 100 тысяч.





К тому же аномалия сочеталась с другими анатомическими отклонениями — у пациента частично был изменен ход позвоночных артерий. Это значит, что практически при любой травме у пациента не только сместились бы позвонки, но и мог бы случиться ишемический инсульт — это смертельно опасно.







После операции не прошло и недели, но пациент уже ходит без трости





«Имеющаяся аномалия развития позвоночника — её можно назвать неразорвавшейся бомбой. И когда эта бомба внутри человека разорвётся — никто не знает. Она никак не сказывалась на его здоровье»,





— предупредил Владимир Климов. По его словам, аномалия могла дать о себе знать и раньше, в том числе в детстве, просто сейчас её заметили после травмы.







Его коллега, врач-нейрохирург Муроджон Косимшоев добавил, что симптоматика болезни не очевидная — может появиться слабость в ногах или измениться голос, а шея при этом беспокоить человека будет редко. К тому же на рентгеновском снимке аномалия не видна — чтобы её найти, надо сделать компьютерную томографию.







Операция шла несколько часов. Хирурги поставили специальные винты в первый и второй шейные позвонки — и с помощью инструментария и высокоточного оборудования вправили смещённый участок на место.







С такой аномалией врачи сталкиваются очень редко, поэтому подробно обсуждают варианты лечения перед каждым случаем





Сейчас пациент ходит лучше и занимается лечебной физкультурой — врачи уже видят положительную динамику. По словам Муроджона Косимшоева, такие аномалии оперируют врачи также в Москве и в Петербурге, а в Новосибирске нейрохирурги столкнулись с патологией уже в шестой раз. Год назад они оперировали 14-летнюю девочку с похожей болезнью — сейчас она уже ходит сама.







В центре нейрохирургии подчеркнули, что разбираться в путях лечения редких аномалий им помогает совместная учёба с врачами из других городов и стран. Сейчас, например, в Новосибирске проходит сибирско-американский нейрохирургический симпозиум, где врачи из России и США обсуждают лечение сложных случаев.







Ещё один федеральный центр в Новосибирске — клиника Мешалкина — тоже периодически сталкивается с необычными и смертельно опасными случаями. Ранее хирурги клиники поделились историей подростка со сложным пороком сердца, который перенёс уже множество операций. Патология вполне могла привести к смерти, если бы не выносливость самого мальчика, признали хирурги.