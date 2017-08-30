Власти позвали Родиона Газманова спеть на концерте к 80-летию области

Родион Газманов исполнит свои хиты на концерте к 80-летию Новосибирской области

Областные власти 15 сентября решили организовать в Центральном парке культуры и отдыха концерт к 80-летию региона.





Организаторами концерта выступают издательский дом «Советская Сибирь» совместно с телеканалом «ОТС» и «Радио 54», которые входят в медиахолдинг областного правительства.





«Мероприятие пройдёт в формате опен-эйр. Гостей праздника ждёт ретро-дискотека и выступление Родиона Газманова», — говорится на странице события в соцсети «ВКонтакте».





В пресс-службе правительства НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили эту информацию.





Концерт «Новосибирская область: во весь голос» будет проходить с 18:00 до 21:00.





Также 15 сентября праздничный концерт состоится в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Его хедлайнером станет певица Пелагея.