Власти позвали Родиона Газманова спеть на концерте к 80-летию области

Родион Газманов исполнит свои хиты на концерте к 80-летию Новосибирской области 
Родион Газманов исполнит свои хиты на концерте к 80-летию Новосибирской области 

Областные власти 15 сентября решили организовать в Центральном парке культуры и отдыха концерт к 80-летию региона. 


Организаторами концерта выступают издательский дом «Советская Сибирь» совместно с телеканалом «ОТС» и «Радио 54», которые входят в медиахолдинг областного правительства. 


«Мероприятие пройдёт в формате опен-эйр. Гостей праздника ждёт ретро-дискотека и выступление Родиона Газманова», — говорится на странице события в соцсети «ВКонтакте».


В пресс-службе правительства НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили эту информацию. 


Концерт «Новосибирская область: во весь голос» будет проходить с 18:00 до 21:00. 


Также 15 сентября праздничный концерт состоится в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Его хедлайнером станет певица Пелагея. 

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Ольга Власова
Фото Кирилла Калинникова (РИА Новости)

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